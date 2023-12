Bellakath es balconeada por la Bebeshita: así se comportaba la reggaetonera en ‘Enamorándonos’

‘La Bebeshita’ no se guardó nada y contó cómo era su relación con Bellakath, ¿siguen siendo amigas?

Bellakath, la famosa cantante que se volvió viral en TikTok con su tema ‘La gatita’ y recientemente con ‘Reggaetón Champagne', tuvo un pasado cercano en la televisión gracias a su participación en el programa ‘Enamorándonos’. Allí conoció a Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’.

Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, ya no tiene contacto con su ex compañera de set y está concentrada en su carrera musical, especialmente después del gran éxito que tuvo en el Flow Fest 2023.

Aunque Bellakath ya no frecuenta a ‘La Bebeshita’, esta última la recuerda perfectamente. En una entrevista con Antonio Betancourt, la influencer habló sobre su pasado y compartió detalles sobre su relación con la cantante.

“No éramos tan amigas”, dijo ‘La Bebeshita’, aunque admitió que en ese entonces sí se hablaban y la relación no era tan tensa como lo es ahora. Eso sí, la también conductora dijo que la reggaetonera se peleaba con todos, incluyendo a las amigas de Alexis.

“La Bebeshita” busca reencontrarse con Bellakath

En la misma charla, ‘La Bebeshita’ confesó que está intentando contactar a Bellakath para invitarla a una entrevista en su canal, pero lamentablemente no ha visto sus mensajes.

Aunque parece que Bellakath no tiene mucho interés en el reencuentro, ‘La Bebeshita’ celebró que le esté yendo bien en su carrera, expresando su orgullo. “Desde hace años ella quería hacer música”, destacó.

“La Bebeshita” quiere ser cantante como Bellakath

Además, ‘La Bebeshita’ está explorando su carrera musical en un género diferente al de Bellakath, según adelantó en una entrevista con ‘Infobae México’ durante un evento de HBO Max. “Estoy haciendo música, me voy a lanzar otra canción, lo voy a hacer con niños. Me voy a volver Tatiana, un poco sexy, no tan sexy, pero un poco sexy. Voy a trabajar con niños, tengo mi boyband”.

La Bebeshita dijo que será la próxima Tatiana. (Instagram @bebeshitadany)

¿Será que ‘La Bebeshita’ y Bellakath se reencontrarán de nuevo en la música?