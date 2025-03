La historia no contada de Eva María Beristain, la popular youtuber que hace ‘ruido social’

“Me di cuenta de que cuando la gente hablaba conmigo me tenía mucha confianza, y cuando me acercaba y les preguntaba: ¿Cómo estás?’ Me soltaban un montón de cosas.

Eva María Beristain se ha hecho popular gracias a su canal de YouTube de denuncia social, en el que comparte las problemáticas del mundo cotidiano, que muchas veces son invisibles y que ella, gracias a su intuición y a la conexión que tiene con la gente, logra visibilizar.

“En un principio, el contenido iba más enfocado a entretener, pero cuando hablaba con la gente me daba cuenta de las situaciones que enfrentaban y eso me empezó a llamar la atención, así fue como le fui dando un sentido social a mi canal. Considero que es un espacio para que la gente se desahogue”, nos contó Beristain, quien ha retratado la vida de personas con diferentes oficios o contextos tan crudos que se viven en algunas partes del país, como en Tijuana, donde hay calles de jóvenes atrapados en las garras del fentanilo.

“Las ciudades fronterizas tienden a ser problemáticas porque hay mucho cruce de personas, aunque no sea de forma ilegal, además me tomo el tiempo de observar la ciudad... Elegir los temas es complicado porque es poner atención a lo que no se ve, es decir, buscar en lo cotidiano, qué hay de fondo”.

¿Cómo surgió la idea de su canal de YouTube?

La idea de su canal no se dio de la noche a la mañana, Eva María Beristain comenzó esta aventura hace más de 10 años: “Siempre me llamó la atención actuar, estudié en Casa Azul y estuve persiguiendo la actuación por ocho años, pero no tuve éxito, sólo hice algunos papeles pequeños”, nos dijo Beristain, quien después de una situación familiar trágica, cambió el rumbo de su vida.

“Para mí lo más difícil ha sido la muerte de mi papá. De hecho, fue lo que me hizo moverme de la actuación, yo estaba muy clavada en que las cosas tenían que ser de cierta manera, que tenía que conseguir un papel, pero de pronto mi papá falleció y eso me enseñó a quitarme muchas expectativas y me abría cosas nuevas”.

Eva María empezó a hacer carrera en la comedia y eso la llevó a su exitoso destino: “Me decían que yo era muy chistosa, así que empecé a hacer comedia y me encantó, pero después me enfrenté al hecho de que sí, soy muy chistosa y está padre mi show, pero ¿quién lo va a ver si nadie me conoce? Así fue que empecé mi canal de YouTube, para darme a conocer”, nos contó Beristain sobre su canal que comenzó en 2015.

“Desde ese entonces estuve intentándolo y no logré mucho, pero justo en 2020, como soy comediante de stand up, se acabaron los shows en vivo por la pandemia y en el afán de subsistir empecé a hacer más videos”.

“De hecho, mis contenidos antiguos eran más enfocados a la comedia, pero siempre me ha llamado la cuestión social. Después empezó a fluir esto y me encantó, ahora hago muy poca comedia porque estoy enfocada en esta nueva faceta”.

Hoy, el sueño de Eva María Beristain es salir del país y retratar lo que sucede en otras partes del mundo: “Tenemos la idea de hacer entrevistas en otros países, sin dejar México, claro, pero internacionalizar nuestros contenidos para tener mayor alcance”, concluyó.

Además, Eva María Beristain tiene una gira llamada “Es la última vez que digo leperadas”, con un show de stand up comedy, con el que recorre varias ciudades de México.