Esposo de Maribel Guardia rompe el silencio sobre intento de envenenamiento por Imelda Tuñón

“Eso es una realidad. Está mi expediente médico. Estuve cinco días en el hospital”.

Luego de que parecía que la guerra de declaraciones entre Maribel Guardia, su esposo y su exnuera Imelda Tuñón, estaba por calmarse, el nombre de la joven volvió al ojo del huracán.

Y es que los rumores apuntan a que Marco Chacón habría señalado a Tuñón por un presunto intento de envenenamiento.

La versión de este delicado tema fue dado a conocer en abril de 2025 por la comunicadora Elisa Beristain.

Según lo que investigó la presentadora, la expareja de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, habría manipulado la proteína que consumía diariamente el abogado con una peligrosa sustancia llamada escopolamina, mejor conocida como “burundanga”, la cual puede provocar desde desmayos hasta la muerte.

Marco se desmaya y termina en el hospital

Las fuentes consultadas por Beristain afirman que Marco Chacón sufrió un episodio repentino de salud tras consumir la proteína alterada. Según estos reportes, el abogado se desmayó y tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital privado al sur de la Ciudad de México.

Los médicos habrían detectado una inflamación cerebral del 60%, motivo por el cual realizaron estudios toxicológicos. Sin embargo, los resultados fueron negativos, ya que las sustancias de este tipo suelen desaparecer del organismo en cuestión de días y dejan pocos rastros.

Sobre acusación directa que de fue Imelda quien intentó envenenar a Chacón, una versión conseguida por Elisa indica que la joven bajo el presunto influjo de sustancias, habría confesado estar adulterando la proteína de Marco Chacón con químicos peligrosos.

Esta declaración, aunque nunca confirmada oficialmente, encendió las alarmas y desató todo tipo de especulaciones en torno a la relación entre las familias Figueroa y Guardia.

Recientemente, Marco Chacón fue abordado por los medios de comunicación y no evadió los cuestionamientos sobre su supuesto envenenamiento. Aunque evitó dar detalles específicos, sí confirmó que estuvo hospitalizado.

“Yo fui a parar cinco días al hospital por un tema que no se terminó de aclarar y del que prefiero no hablar, del que prefiero no ahondar más. Eso es una realidad. Está mi expediente médico. Estuve cinco días en el Hospital Ángeles de Acoxpa, el 15 de agosto del año 2023, que era el día de la madre en Costa Rica, declaró ante la prensa.

El esposo de Maribel calificó la situación como “muy triste y penosa”, asegurando que fue algo que les costó superar como familia. Sin embargo, no negó de manera contundente las versiones de un intento de asesinato.

Actualmente no existen pruebas concluyentes que confirmen la versión del envenenamiento con proteína adulterada. No obstante, el hecho de que Marco Chacón ratificara su hospitalización mantiene vivo el misterio.

