Imelda Tuñón renuncia a la herencia de Julián Figueroa: “que Maribel se quede todo”

“Llevaba más de dos años buscando independencia y por fin lo logré”.

Después de varios meses de tensiones entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, viuda y madre del desaparecido Julián Figueroa, la joven dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de peleas legales y concentrarse en la crianza de su hijo, José Julián.

Además, anunció que no tiene intenciones de continuar con los conflictos alrededor de la herencia de su Figueroa. Y añadió que el tema económico no es su prioridad y que en este momento sólo quiere avanzar en su carrera y vida personal.

“Que se la quede Maribel, yo lo que quiero es trabajar. Llevaba más de dos años buscando independencia y por fin lo logré, estoy feliz”, declaró.

¿Julián Figueroa dejó testamento?

Tras la muerte del hijo de Joan Sebastian, ocurrido en abril de 2023, se creía que no existía el documento para heredar sus bienes. Bajo esa premisa, Marco Chacón, esposo de Maribel y representante legal, le pidió a Imelda su firma para iniciar un proceso intestamentario. Sin embargo, poco después apareció un testamento de 2018 en Zihuatanejo, donde Figueroa designaba a su hijo como heredero universal. Esto incluye parte de la herencia de ‘El Rey del Jaripeo’.

En su momento, la viuda de Julián dijo que tenía dudas sobre la autenticidad del documento, mientras Maribel defendió su legitimidad, indicando que su hijo solamente buscaba proteger a quienes más quería, su hijo.

Incluso señaló que la ubicación de trámite en el estado de Guerrero era lógico, pues allí residía Julián.

Sobre supuestas imágenes que contradecían la presencia de Julián en Zihuatanejo para firmar el testamento, la actriz mencionó con ironía que cualquiera puede publicar fotos en redes sociales en un momento distinto al que fueron tomadas.

¿Cómo va la carrera de Imelda como cantante?

La joven madre dijo a la prensa que está a punto de integrarse a un proyecto con Televisa, aunque no precisó cuál o de qué se trata. Para ella, este paso significa el comienzo de una independencia laboral que buscaba desde hace tiempo, según sus palabras.

Insistió que su compromiso es con su hijo y que su meta es sostenerlo por su propios medios.

