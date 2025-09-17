Maribel Guardia “ni una sola vez ha preguntado” por su nieto, revela Imelda Tuñón

“Lo único que yo sé es que ella ha peleado la custodia…”.

A principios del 2025, la conductora Maribel Guardia inició una batalla legal por obtener la custodia legal de su nieto José Julián, pues reveló que la forma de vida de la madre del pequeño era inapropiada al consumir sustancias ilícitas y abandonar el cuidado del menor.

Tras la denuncia, el niño pasó a manos de la también actriz, lo que provocó que Imelda Tuñón comenzara una pelea por recuperar a su hijo y que desencadenó una serie de polémicas.

Después de algunas semanas, José Julián volvió a los brazos de su madre, y desde ese momento han permanecido juntos, sin embargo, en días recientes, Imelda asegura que Guardia no ha mostrado interés e reunirse o saber cómo está su nieto.

Ante cuestionamientos de la prensa, Tuñón dice que Maribel, a diferencia del momento en el que estuvo alejada del niño, siempre buscó seguir en contacto con él. “Cuando yo no lo tuve (38 días), yo todos los días le estaba preguntado por él, y ella ni un solo día, ni una sola vez me ha preguntado cómo está o si lo puede ver, nada”, informó.

Añadió que cuando las personas tiene interés “se nota”, y la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ no ha querido saber de él “sólo una vez”.

“Lo único que yo sé es que ella ha peleado la custodia, pero que ella que se haya se acercado a mí a decir que quiere hablar con el niño, que quiere saber cómo está, no, para nada”, afirmó.

Maribel admite no tener contacto con José Julián

La costarricense, quien también se encontró con los medios de comunicación, dice que “mis cosas son mis cosas, me quedo con ellas, las tengo y se las puedo dar a quien yo quiera”, haciendo alusión a que el pequeño podría ser su heredero.

Sin embargo, Guardia, de 67 años, confirmó que no ha tenido acercamiento con su nieto y únicamente sabe de él a través de las autoridades. “Imelda me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente, no se los puedo contar, muy triste“, insistió.

En desacuerdo por el destino de las cenizas de Julián Figueroa

Por otro lado, la viuda de Figueroa reprobó la decisión de Maribel con respecto a las cenizas de su esposo, quien falleció en 2023 a consecuencia de un infarto al miocardio y fabricación ventricular.

Imelda celebra que ya esté por existir un sitio público donde tanto ella como su hijo puedan visitar las cenizas del cantante, pero reprueba la idea de que sean divididas.

“Me da gusto por mi hijo, sobre todo, digo, por mí y por mi hijo, que esté en un lugar en donde todo el mundo pueda acceder a él. No se me hace buena idea lo del collar, eso no, no me parece que debas de separar, deben de quedarse enteras, y sobre todo si las va a depositar en una iglesia en donde toda la gente le va a estar rezando”, expresó.

La viuda de Julián destacó que la decisión de la actriz dará oportunidad de que su hijo pueda visitar a su papá, a quien únicamente puede tenerlo cerca gracias a un muñeco de peluche. “No tiene con qué recordarlo, más que un muñeco de peluche que le había regalado un fan. Entonces, pues realmente José Julián y yo tenemos más el concepto de que Julián está en otra parte viéndonos y que las cosas materiales que, pues se quedó su familia, bueno, su mamá, él no está ahí”, externó.

“Nunca lo va a superar”

Finalmente, Imelda reconoció que la decisión de Maribel Guardia podría ser un gran paso para cerrar su duelo, ya que, a su parecer, la actriz no ha podido superar la muerte de su único hijo.