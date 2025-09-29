Suscríbete
Famosos

Escorpión Dorado entra a LCDF y enfrente de todos dice quiénes son los villanos

El influencer bromeó con todos los habitantes de la Casa y habló sobre la rivalidad entre Team Día y Team Noche

September 28, 2025 • 
Alejandro Flores
escorpion dorado la casa de los famosos (1).jpg

Todos a bodo con el Escorpión al volante

Instagram

La entrada del Escorpión Dorado a La Casa de los Famosos emocionó a los siete habitantes que hast este domingo 28 de de septiembre compiten por ser finalistas.

El influencer hizo que los integrantes de los dos equipos en los que actualmente están divididos los concursantes se subieron a un automóvil sin capota clásico: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury del equipo Noche; y Dalílah Polanco y Shiky del equipo Día.
El Escorpión aprovechó la rivalidad entre ambos equipos para hacer algunas bromas que empezaron con Dalílah, quien en días reicentes ha llegado a la conclusión que toda su estancia en La Casa ha sido pura mala suerte para ella, pues siempre eliminan a integrantes de sus equipos.

“Te han eliminado a uno por uno ¿verdad?”, le dijo el Escorpión con ese tono lapidario que usa para decir verdades incómodas.

También le preguntó quién le caía peor, sin embargo, Dalílah ya no quiso entrar en esa discusión.

“La verdad es que ya vamos a salir de aquí, entonces ya todos nos queremos mucho”.

La misma pregunta le hizo a Mar Contreras, quien es una de las finalistas. Su respuesta fue similar al principio pero luego tuvo un giro porque dijo que aunque ha terminado por querer a todos los habitantes, la verdad es que su deseo es quedarse al final solamente con “la manada”, es decir, con el Team Noche: Alexis, Abelito, Aldo, Aaron.

@lcdlf2025mx

♬ sonido original - LCDLFMX Fans

Los villanos de LCDF según el Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado entonces hizo un comentario que provocó una respuesta inesperada. Primero preguntó ¿quién creían que era el villano de esta temporada?

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
aldo-mar-ticket-.jpg
Famosos
El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista
Se repite la historia...
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
September 19, 2025
Famosos
Galilea Montijo confirma primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México 3
September 22, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Alexis y Mar respondieron que no había villanos, que todos eran concursantes.
El escorpión soltó entonces una frase que resume la polémica que hay en redes sociales sobre Team Noche y Team Día.

“Se me hace que ustedes... ¿cómo se llaman? El team Noche (los de la manada) son los villanos de esta temporada”.

Mar, Aldo, Aaron, Alexis y Abelito respondieron con un aullido.
Actualmente en redes sociales los seguidores de ambos equipos debaten sobre quién debe considerarse villano de esta temporada. Para algunos es Alexis Ayala pero otros apuntan a Dalílah.

Escorpión Dorado La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
b king (1).jpg
Famosos
Los pasos de B King en México, días antes de que lo hallaron muerto
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
ricardo perez y samii herrera.jpg
Famosos
Regalos, lujos y muy espléndido: así era Ricardo Pérez con Samii Herrera cuando fueron novios
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco isadroa.jpg
Famosos
¿Quién es la amiga de Dalílah Polanco que entró a LCDF con sus perros y que organiza su campaña de votos?
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
victroria ruffo.jpg
Famosos
Victoria Ruffo lanza mensaje provocador sobre LCDFM: ¿Vota por Alexis Ayala o por Dalílah Polanco?
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
selena gomez boda.jpg
Hollywood
Al interior de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco: revelan románticas fotos
La pareja sorpendió con una boda sencilla y una fiesta realizada en el jardín de una mansión en Montecito, Santa Bárbara
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
paty-diaz-alexis-ayala.jpg
Famosos
Paty Díaz destapa recuerdos con Alexis Ayala: “Fui víctima de violencia, de insultos, de amenazas de muerte”
Recordó lo que vivió con el habitante de La Casa de los Famosos México.
September 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
samii herrera.jpg
Famosos
Ricardo Pérez buscó a su ex Samii Herrera el 1 de junio; ella muestra el mensaje
Samii y Ricardo fueron novios durante dos y su rompimiento fue polémico
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
Abelito (2).jpg
Famosos
¿Fans de Noche dirán que hubo fraude a favor de Abelito? Junto a Mar, ya es finalista en LCDLFM
La última salvación de La Casa de los Famosos se jugó al azar
September 26, 2025
 · 
Alejandro Flores