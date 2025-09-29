Escorpión Dorado entra a LCDF y enfrente de todos dice quiénes son los villanos

La entrada del Escorpión Dorado a La Casa de los Famosos emocionó a los siete habitantes que hast este domingo 28 de de septiembre compiten por ser finalistas.

El influencer hizo que los integrantes de los dos equipos en los que actualmente están divididos los concursantes se subieron a un automóvil sin capota clásico: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury del equipo Noche; y Dalílah Polanco y Shiky del equipo Día.

El Escorpión aprovechó la rivalidad entre ambos equipos para hacer algunas bromas que empezaron con Dalílah, quien en días reicentes ha llegado a la conclusión que toda su estancia en La Casa ha sido pura mala suerte para ella, pues siempre eliminan a integrantes de sus equipos.

“Te han eliminado a uno por uno ¿verdad?”, le dijo el Escorpión con ese tono lapidario que usa para decir verdades incómodas.

También le preguntó quién le caía peor, sin embargo, Dalílah ya no quiso entrar en esa discusión.

“La verdad es que ya vamos a salir de aquí, entonces ya todos nos queremos mucho”.

La misma pregunta le hizo a Mar Contreras, quien es una de las finalistas. Su respuesta fue similar al principio pero luego tuvo un giro porque dijo que aunque ha terminado por querer a todos los habitantes, la verdad es que su deseo es quedarse al final solamente con “la manada”, es decir, con el Team Noche: Alexis, Abelito, Aldo, Aaron.

Los villanos de LCDF según el Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado entonces hizo un comentario que provocó una respuesta inesperada. Primero preguntó ¿quién creían que era el villano de esta temporada?

Alexis y Mar respondieron que no había villanos, que todos eran concursantes.

El escorpión soltó entonces una frase que resume la polémica que hay en redes sociales sobre Team Noche y Team Día.

“Se me hace que ustedes... ¿cómo se llaman? El team Noche (los de la manada) son los villanos de esta temporada”.

Mar, Aldo, Aaron, Alexis y Abelito respondieron con un aullido.

Actualmente en redes sociales los seguidores de ambos equipos debaten sobre quién debe considerarse villano de esta temporada. Para algunos es Alexis Ayala pero otros apuntan a Dalílah.