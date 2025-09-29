El Escorpión Dorado trollea a Alexis Ayala con su propia frase: “a mí me pagan por esto”

El Escorpión Dorado entró a La Casa de los Famosos para replicar el acto que lo ha hecho viral desde hace casi una década: El Escorpión al Volante.

Con este título, el influencer ha hecho entrevistas a famosos y artistas que se suben a su coche y son entrevistados mientras él maneja.

En La Casa, ante el obstáculo del encierro, el Escorpión tuvo un auto fijo en el jardín de La Casa. Los siete habitantes que quedan en el reality se subieron y conversaron con el influencer.

En el asiento de adelante quedó Dalilah Polanco y detrás de ella Alexis Ayala. Sobre él fue que el Escorpión se animó a ejercer su acostumbrado humor ácido.

Cuando Alexis dijo en tono confesional que lleva un año sin hacer ejercicio, el influencer le reviró:

“Sí se nota”.

El actor quiso responder con su aplomo acostumbrado:

“Y qué bueno que lo notes, qué bueno que te dé contenido para que hagas un chiste porque quiere decir que nos están viendo y que estamos vivos”.

Pero el Escorpión ya no lo soltó:

“No, pero a mí porque me pagan un chin... que si todavía le hablas a Lucerito, me dicen”.

Esta frase recordó algo que Alexis ha dicho constantemente: “A mí me contrataron para hacer esto”, ha repetido cuando se le cuestiona la dureza de sus comportamiento en el reality show.

Más bromas sobre el team Noche

Sobre Mar Contreras, otra integrante del Team Noche, el Escorpión también tuvo un comentario ácido.

La cantante y actriz le dijo: “Recuerda que soy la primera finalista de La Casa de los Famosos”.

El influencer le respondió: “Sí, yo lo sé, que andas insoportable”.

Finalmente, el Escorpión estuvo con ellos en el vestidor, donde los nominados hacen sus maletas para salir de la casa en caso de ser eliminados.

Otra vez Alexis intentó hacer uno de sus acostumbrados discursos:

"¿Sabes qué? Yo cuando hago mi maleta nunca me despido porque...”

Y en ese momento el Escorpión lo interrumpió: “Por mam...” Y todos rieron, excepto Alexis, quien insistió en su discurso.

