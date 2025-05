¡ESCALOFRIANTE!: encuentran restos humanos cerca de la casa de una rubia famosa

En el último tiempo, decenas de celebridades pasaron por momentos de tensión en sus hogares. Desde acosadores y hasta homicidios, muchas propiedades fueron escenarios de escenas escalofriantes . Y durante esta semana una famosa rubia fue noticia por el hallazgo de restos humanos cerca de su casa de vacaciones en el estado de Rhode Island, EEUU.

De acuerdo a la revista People, el pasado 14 de mayo, las autoridades del condado de Westerly, Rhode Island, informaron sobre el hallazgo de restos humanos cerca de la residencia de la cantante Taylor Swift, conocida como “Holiday House”, ubicada en el exclusivo vecindario de Watch Hill.

Taylor Swift.

Específicamente, se descubrió un hueso de pierna en Everett Avenue, a aproximadamente 0,5 kilómetros de la propiedad de la artista. El hallazgo fue realizado por un transeúnte que alertó a la policía local, la cual inició una investigación en colaboración con la Oficina del Médico Forense de Rhode Island.

Aunque el hallazgo generó alarma entre los residentes y en redes sociales, las autoridades han declarado que, por el momento, no hay indicios de juego sucio o actividad criminal relacionada con los restos encontrados. El jefe de policía de Westerly, Paul J. Gingerella, afirmó que no se sospecha de un crimen y que no hay conexión con otros casos similares en la región.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Este incidente se suma a una serie de descubrimientos de restos humanos en los últimos meses en los estados de Rhode Island, Connecticut y Massachusetts, lo que ha alimentado especulaciones sobre la posible existencia de un asesino en serie en Nueva Inglaterra. Sin embargo, las autoridades han desmentido estas teorías, indicando que no hay evidencia que vincule estos casos entre sí.

¿Y Taylor Swift?

Hasta el momento, Taylor Swift no ha emitido declaraciones públicas sobre el hallazgo . La cantante, que ha sido objeto de atención mediática por su residencia en la zona, se encontraba fuera de la propiedad en el momento del descubrimiento. Su equipo de seguridad ha declinado hacer comentarios al respecto.

Sin embargo, no es la primera vez que la compositora es víctima de esta clase de altercados policiales: en enero de 2024, la estrella enfrentó una serie de incidentes preocupantes relacionados con un presunto acosador, David Crowe, de 33 años y originario de Seattle.

Crowe fue arrestado en tres ocasiones en un lapso de cinco días por merodear alrededor del apartamento de la cantante en Tribeca, Nueva York. Según informes, fue visto hurgando en contenedores de basura y durmiendo en las inmediaciones de la residencia.

