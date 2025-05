⁠¿Hubo TRAICIÓN? El escándalo de Blake Lively y el juicio que involucra a Taylor Swift

Taylor Swift y Blake Lively fueron íntimas amigas durante años , y mucho se pudo ver a través de redes sociales. Pero ahora atraviesa una crisis importante y de la que mucho tiene que ver el enfrentamiento legal entre la exGossip Girl y Justin Baldoni, con quien trabajó en la película Romper el Circulo de 2024. ¿Por qué se habla de traición?

Todo comenzó cuando Baldoni acusó a Lively de utilizar su influencia, así como la de su esposo Ryan Reynolds y la de Swift, para presionarlo a realizar cambios en el guion del mencionado filme. En documentos judiciales, se menciona que la intérprete se refería a Swift y Reynolds como sus “dragones”, una alusión a personajes poderosos de la serie Game of Thrones, lo que ha generado incomodidad en Swift.

Según informes publicados por TMZ, Lively habría solicitado a la compositora de éxitos como Shake it Off y Love Story que eliminara mensajes de texto compartidos entre ambas y la presionó para que la respaldara públicamente en medio del conflicto legal. Estas acciones llevaron a que los abogados de Baldoni alegaran intentos de ‘coacción’ por parte de Lively hacia Swift. No obstante, el equipo legal de Lively ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas y difamatorias.

¿El silencio de Taylor rompió la relación?

A pesar de que Swift no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto , fuentes cercanas indican que se siente utilizada por Lively y desea mantenerse alejada del conflicto. Esta situación ha provocado un distanciamiento entre ambas, evidenciado por la ausencia de Lively en eventos recientes a los que anteriormente asistía junto a Swift, como el Super Bowl 2025.

Sin embargo, el actual conflicto legal ha puesto a prueba su amistad, generando tensiones que podrían tener repercusiones a largo plazo. Ambas partes han mantenido un perfil bajo en relación con el tema, lo que sugiere un intento de manejar la situación de manera privada.

La historia del enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni: habrá juicio

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni , coprotagonistas de la mencionada cinta, comenzó en diciembre de 2024 cuando Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias durante el rodaje, alegando que él y su equipo emprendieron una campaña para dañar su reputación.

En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, acusándolos de difamación y extorsión, y afirmando que intentaron tomar el control creativo del proyecto.

¿Y que tiene que ver Taylor en todo esto? El problema escaló al involucrar a la cantante, quien fue citada judicialmente después de que el equipo legal de Baldoni alegara que Lively intentó presionarla para que la respaldara públicamente.

El juez del caso desestimó las acusaciones relacionadas con Swift por considerarlas irrelevantes y advirtió a ambas partes sobre el uso de los medios para influir en el proceso judicial, en los últimos días.

El juicio está programado para marzo de 2026 y ha generado gran atención mediática debido a las implicaciones personales y profesionales para todos los involucrados.

Lea más: