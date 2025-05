¡No se detiene! Trump ataca nuevamente a Taylor Swift: ¿qué le dijo?

No es sorpresa la personalidad agresiva del presidente estadounidense Donald Trump. No solo se dedica a atacar a políticos y otros líderes globales que no piensan como él, sino también a artistas y estrellas de la música. Pero sobre todas las cosas, tiene un humor particular con Taylor Swift , que cada vez que puede, la insulta o la acusa de algo nuevo. ¿Qué afirmó el mandatario republicano sobre la compositora?

Según Trump, Swift “ya no es popular” desde que anunció en redes sociales que la odiaba. "¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?”, publicó en su red social Truth Social Trump, que culminó un viaje de cuatro días a Oriente Medio.

Swift, una de las figuras más influyentes de la música a nivel global, con millones de seguidores en todo el mundo, mantiene un relativo bajo perfil en los últimos meses tras un agitado 2024, cuando recogió múltiples premios y culminó una gira ‘Eras Tour’ que rompió récords de asistencia y la convirtió en billonaria

En este contexto, la Federación de Músicos de Estados Unidos defendió a la multifacética estrella, así como a Bruce Springsteen, a quien Trump tildó de “imbécil prepotente”.

“Bruce Springsteen y Taylor Swift no solo son músicos brillantes, sino también modelos a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo”, aseguró el presidente del gremio, Tino Gagliard, en un comunicado.

“Su música es duradera, impactante y tiene un profundo significado cultural. Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión, y nos solidarizamos con todos nuestros miembros”, añadió.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre Trump en el pasado?

En septiembre de 2024, el post de la cantante de “Lover” en apoyo a la demócrata Kamala Harris llegó a los más de 230 millones de seguidores que acumula en redes sociales. Este hecho movilizó el voto joven en los comicios presidenciales del año pasado en EE.UU., lo que le valió el rechazo de Trump y las críticas de la prensa conservadora en el país.

En la publicación, Swift posó con una foto de su gato Benjamin y firmó como “señora soltera con gatos”, una referencia al compañero de fórmula de Trump y ahora vicepresidente, JD Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos a las que se refirió de esa manera.

El entonces candidato republicano se desahogó días después con un directo "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!” en mayúsculas y exclamaciones en su red Truth Social.

En una entrevista con Fox News, Trump describió en ese momento a Swift como una “persona muy liberal” y dijo que “probablemente pagará un precio por ello en el mercado”.

Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, también sufre las agresiones de Trump}

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025

También hizo comentarios en abril pasado contra la artista durante la recepción para los vencedores de la Superbowl, los Eagles de Filadelfia, que ganaron el título al imponerse a los Kansas Chiefs, el equipo del novio de Swift, Travis Kelce. En aquel entonces , la cantante fue abucheada cuando era mostrada en las pantallas gigantes.

“Lo vi en persona. Estuve allí con Taylor Swift. ¿Qué tal salió eso?”, dijo Trump en la Rosaleda de la Casa Blanca. "¿Qué tal salió eso?”, repitió.

LEE MÁS: