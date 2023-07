Nicolás, hijo de Erika Buenfil, revela la fuerte adicción que tiene a sus 18 años

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, confiesa que enfrenta una dura adicción a sus 18 años.

Nicolás Buenfil abrió su corazón en redes sobre la adicción que tiene a los vapeadores, los cuales han estado de moda en los últimos años.

Los vapeadores son cigarros electrónicos que se consideran como una sustancia menos adictiva y dañina en comparación con la nicotina que contienen los cigarros tradicionales; sin embargo, el hijo de la querida actriz Erika Buenfil contó su experiencia con estos productos.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape (cigarros electrónicos). Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías. Se me empezaron a chin*ar. Estaban muy mal”.

“En estos seis días mi mente ha estado relajada. Eso de que dicen que te da ansiedad como loco, por lo menos a mí no me ha pasado. Lo que sí es que tu cuerpo se acostumbra a una sustancia que consumías habitualmente. Se vuelve dependiente y mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. Mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. Lo necesita”.

Asimismo, el joven mandó un consejo a quienes fuman o están tentados a hacerlo.

“He investigado y es completamente normal estos síntomas de abstinencia, pero como consejo: si no fumas, no fumes nunca. Mantente alejado lo más que puedas de esto, y si lo haces, pues que te sirva para intentarlo”.

“Consejo del día gente, espero que se den una idea de lo que es fumar v@p3, los mantendré updateados de cómo voy, espero poder lograrlo!”, se lee en la descripción del video que compartió.