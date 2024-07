Eric del Castillo reveló que será operado de la espalda por un viejo accidente: ‘No puedo estar parado’

La salud del actor de 89 años dio bastante de qué hablar entre sus seguidores en las últimas horas luego de que el famoso revelara que todavía arrastra secuelas muy dolorosas de una caída que sufrió en la casa de su hija Verónica.

El accidente ocurrió hace varios años; sin embargo, todavía hace sufrir a Eric del Castillo, quien detalló en una entrevista para Imagen TV que está tranquilo ante su próximo procedimiento quirúrgico: conoce todos los detalles.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO ERIC DEL CASTILLO SOBRE SU PRÓXIMA CIRUGÍA?

En la charla que ofreció Eric del Castillo, la cual fue divulgada por el programa De primera mano, el actor se mostró positivo por su próxima cirugía la cual, aceptó, pospuso en varias ocasiones por sus múltiples compromisos de trabajo; sin embargo, éstos ya fueron cumplidos y el famoso se declaró listo para ir al hospital.

“Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos, entonces me causan dolor”

“Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema (…) me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos, entonces me causan dolor”, expresó Del Castillo, quien aunque detalló que lo operaron previamente, esa cirugía no fue suficiente para arreglar el problema.

¡#EricDelCastillo se va a someter a OPERACIÓN tras caída! Aclara su estado de salud #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/WO2tZDT70x — De Primera Mano (@deprimeramano) July 11, 2024

El dolor es muy fuerte en ocasiones, aceptó el primer actor, pero reconoció que en la telenovela donde trabaja actualmente han sido muy considerados con él: “Me duele cuando estoy parado, la producción me cuida mucho, siempre me ponen una silla”, explicó el famoso.

La fuerte caída a la que Eric del Castillo se refirió tuvo lugar en el 2018 y, desde entonces, el actor experimenta algunos problemas con su movilidad. Como era de esperarse, en redes sociales sus fans le desearon mucha fuerza, así como una pronta recuperación para que pronto pueda regresar a los reflectores.