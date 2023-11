¿Cuál es la enfermedad incurable que padece Eric del Castillo?

El papá de Kate y Verónica del Castillo revela la enfermedad incurable que padece.

Don Eric del Castillo, de 89 años, compartió ante las cámaras que desde hace tiempo lidia con un padecimiento ocular conocido como degeneración macular, enfermedad que no ha impedido que siga con sus proyectos.

“No hay nada más que detenerla a base de vitaminas, pero no hay nada más qué hacer. Nunca me voy a quedar ciego, pero cuando trato de enfocar no veo, es una lesión en la mácula. No puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico (cuando graba telenovelas)”, mencionó el primer actor.

¿Qué es la degeneración macular?

Especialistas del Instituto Nacional de la Vista en Estados Unidos (NEI por sus siglas en inglés) señalan que la degeneración macular es una enfermedad incurable que nubla la visión central; se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, que es la parte del ojo que controla la visión frontal y forma parte de la retina, por lo que es una de las principales causas de pérdida de vista en adultos mayores.

La enfermedad que padece el esposo de la señora Kate Trillo se desarrolla en dos tipos: Seca; cuando la mácula se vuelve más fina con la edad, y Húmeda, cuando causa una pérdida de la visión más rápida.

La Secretaría de Salud de México señala que en los casos de degeneración macular seca es posible que se prescriba el uso de algunos suplementos alimenticios. En tanto, para la húmeda, puede ser necesaria una cirugía.

¿Cómo prevenir la degeneración macular?

Dejar de fumar, hacer ejercicio, mantener una buena presión arterial y niveles óptimos de colesterol y consumir alimentos saludables.

