Enrique Guzmán y la impactante condición que le puso a Silvia Pinal para casarse con ella: ‘No me porté bien’

El cantante Enrique Guzmán abrió su corazón en una entrevista reciente y reveló algunos impactantes detalles de su relación con Silvia Pinal, con quien se casó en 1967; nueve años después, en 1976, la pareja se divorció.

El matrimonio de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, que derivó en el nacimiento de Alejandra y Luis Enrique, estuvo lleno de claroscuros que impidieron que la relación prosperara. A sus 81 años, el cantante reconoció que “fue malo” con la actriz y que “no se portó bien” con ella.

En medio de la avalancha de increíbles revelaciones sobre su matrimonio con Silvia Pinal , Enrique Guzmán hizo unas declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes, y es que a decir del cantante, él le puso como condición a la diva del Cine de Oro mexicano tener hijos para casarse a pesar de que ella no quería un embarazo.

En su autobiografía Esta Soy Yo: Silvia Pinal, la primera actriz ya había brindado algunos perturbadores detalles de su relación con Enrique Guzmán, la cual terminó luego de algunos años debido a fuertes episodios de violencia e infidelidad a los que la diva debió ponerle punto final.

“Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique”

Ahora, en una charla con la periodista Matilde Obregón, el cantante se sinceró y reconoció que él “siempre tuvo la culpa” del fracaso de su matrimonio con la actriz debido a que tuvo conductas de las que no se enorgullece; por ejemplo, tener hijos con ella a pesar de que no quería embarazarse: “Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique”, aseguró el famoso.

En 1967, detalló Guzmán, Silvia Pinal le reveló que estaba embarazada pero que no quería tener al bebé; sin embargo, él no quiso casarse con ella hasta que le puso una serie de condiciones que, ahora, resultan preocupantes: “Le dije ‘me caso contigo con esa condición (el nacimiento de Alejandra) y además quiero al hombrecito’ ”, aseveró.