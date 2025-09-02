Suscríbete
Famosos

Enrique Guzmán confirma qué cirugías tuvo Alejandra Guzmán y si recayó en el alcohol

El cantante dio la cara por su hija.

September 02, 2025 
MrPepe Rivero
SH-enrique-guzman.jpg

Hace unas semanas, Alejandra Guzmán anunció la postergación de su gira por motivos de salud, luego de una intervención quirúrgica realizada el viernes 18 de julio.

Ella había revelado que se encontraba recuperándose tras confirmarse también que sufre de hipertensión arterial, una enfermedad crónica que requiere control médico.

Pero en medio de la promoción del concierto ‘Caravana del amor’ donde participa, Enrique Guzmán fue cuestionado respecto a la salud de su hija y dio más detalles.

El artista dijo que ‘La Reina de Corazones’ se sometió a una cirugía en la espalda, peor se encuentra bien:

“Ayer comí con Luis Enrique y Alejandra. Le hicieron una operación que normalmente se conoce como ‘Pico de gallo’ y hay que quitarte ese pedazo que te crece en el cuello, pero anoche comió en mi casa”.

Asimismo, confirmó que otra cirugía a la que fue sometida Alejandra Guzmán fue “de la mano, es que se lastimó con un golpe, no la cuidó y se le hizo un crecimiento, pero ya se la operaron, ya está bien”.

Y debido a que en redes sociales se rumoró que Alejandra había vuelto a las adicciones de sustancias como alcohol, Enrique Guzmán dijo: “No hay nada de que ha vuelto a beber, está feliz”.

Luis Enrique sigue triste por muerte de Silvia Pinal

LUIS ENRIQUE GUZMAN.jpeg

Luis Enrique Guzmán aseguró que sus dos hermanas, Alejandra y Sylvia, le tenían envidia.

INSTAGRAM/luisenriquegp

Enrique Guzmán también habló de su otro hijo, Luis Enrique, quien sigue en duelo por la muerte de su madre:

“Es el que menos quiere salir y que lo vea una cámara. Es al que más le ha dolido la muerte de su madre. Le duele mucho”.

También confirmó que sus hijos ya recibieron la cantidad de dinero que su madre les heredó, aunque sigue el proceso de sucesión testamentaria debido a que María Elena Galindo renunció a ser la albacea de la herencia de Silvia Pinal, responsabilidad que cayó en ella tras la muerte de su hermana Tina Galindo, albacea original en el testamento. Ahora se habla que en Alejandra podría recaer el cargo, por lo que ella tendría que solucionar el asunto con el resto de herederos.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
