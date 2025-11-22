Suscríbete
Emmanuel Palomares utiliza sus técnicas de seducción en “Me caigo de risa”

El actor estuvo de invitado con la familia disfuncional

Noviembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
emmanuel palomares adriana montes de oca.jpg

Emmanuel Palomares y Adriana Montes de Oca

Canal 5

“Miren por dónde se pasa el cubo”, dice Faysi con cierto rubor al ver que Emmanuel Palomares ejecuta ciertos movimientos sexys.

El actor fue el invitado especial de “Me caigo de risa” este 21 de noviembre y su participación se hizo tendencia por una escena que protagonizó con Adriana Montes de Oca durante uno de los juegos: el rayuelazo.
Se trata de un reto nuevo de esta temporada de “Me caigo de risa”, en el que los participantes tienen que arrojar objetos peculiares y aleatorios hacia una línea al frente del escenario.
El que quede más cerca de la línea es el ganador, es decir, como si se estuviera jugando rayuela pero con objetos como juguetes y ropa.
En el juego también participó Mauricio Nieto y Poncho Borbolla, quienes quedaron eliminados en las primeras rondas.
De modo que en la final se enfrentaron Emmanuel Palomares y Adriana Montes de Oca.

La seducción de Palomares

A manera de broma, Faysi les dijo a ambos:

“Les pido sensualidad en la forma de arrojar sus artículos”.

Curiosamente, a Montes de Oca le había tocado arrojar una pantufla y a Palomares un dado. Cuando Faysi les habló de sensualidad, la actriz reaccionó con un movimiento de baile y alzando la pantufla como si fuera una prenda que se acababa de quitar.
Palomares la vio y le siguió le juego: respondió arrastrando su dado desde el cuello hasta la pierna, pasando por el pecho.
Adriana quedó asombrada ante la energía de Emmanuel.

“Vean por dónde se pasa el cubo Emmanuel Palomares y véanle la pantufla a Adriana Montes de Oca”, dijo Faysi en un intento por describir lo que sucedía.

Al final, cuando se realizó el juego, Palomares quedó más cerca de la línea que Adriana, a quien todavía le “coqueteó” con una frase contundente.

“Creo que la pantufla lo dice todo”

EMMANUEL PALOMARES Me Caigo de Risa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
