Emmanuel Palomares utiliza sus técnicas de seducción en “Me caigo de risa”

“Miren por dónde se pasa el cubo”, dice Faysi con cierto rubor al ver que Emmanuel Palomares ejecuta ciertos movimientos sexys.

El actor fue el invitado especial de “Me caigo de risa” este 21 de noviembre y su participación se hizo tendencia por una escena que protagonizó con Adriana Montes de Oca durante uno de los juegos: el rayuelazo.

Se trata de un reto nuevo de esta temporada de “Me caigo de risa”, en el que los participantes tienen que arrojar objetos peculiares y aleatorios hacia una línea al frente del escenario.

El que quede más cerca de la línea es el ganador, es decir, como si se estuviera jugando rayuela pero con objetos como juguetes y ropa.

En el juego también participó Mauricio Nieto y Poncho Borbolla, quienes quedaron eliminados en las primeras rondas.

De modo que en la final se enfrentaron Emmanuel Palomares y Adriana Montes de Oca.

La seducción de Palomares

A manera de broma, Faysi les dijo a ambos:

“Les pido sensualidad en la forma de arrojar sus artículos”.

Curiosamente, a Montes de Oca le había tocado arrojar una pantufla y a Palomares un dado. Cuando Faysi les habló de sensualidad, la actriz reaccionó con un movimiento de baile y alzando la pantufla como si fuera una prenda que se acababa de quitar.

Palomares la vio y le siguió le juego: respondió arrastrando su dado desde el cuello hasta la pierna, pasando por el pecho.

Adriana quedó asombrada ante la energía de Emmanuel.

“Vean por dónde se pasa el cubo Emmanuel Palomares y véanle la pantufla a Adriana Montes de Oca”, dijo Faysi en un intento por describir lo que sucedía.

Al final, cuando se realizó el juego, Palomares quedó más cerca de la línea que Adriana, a quien todavía le “coqueteó” con una frase contundente.