Emiliano Aguilar sospecha que hay alguien detrás de la gatada en los Billboard: ¡qué raro que él no estuvo”

Emiliano Aguilar publicó dos videos para agradecer el apoyo de su gente luego de lo que vivió en los premios Latin Billboard.

El hijo mayor de Pepe Aguilar estaba muy contento hasta ayer por la tarde ya que fue invitado a la ceremonia en la que Billboard festeja y premia a lo mejor de la industria de la música latinoamericana.

Pero sus ilusiones se vinieron abajo cuando descubrió que no tendría el trato que él esperaba.

“La cruda realidad de las cosas: se pasaron de lanza, me dijeron que me iban a sentar en un lugar, me dijeron que iba a ir, ni me tenían lugar, ni mi nombre ni nada. Me van a ver en todos los demás premios, pero los Latin Billboard chin... a su madre”, dijo en un video que publicó luego de salirse de la ceremonia.

El apoyo de sus fans

Su cuenta de Instagram entonces se llenó de mensajes de sus seguidores que lo alentaron a no dejarse caer por la mala experiencia. También hubo algunos que señalaron que fue una exageración de su parte puesto que en la ceremonia hay jerarquías entre los cantantes que tienen mayor trayectoria o éxitos pero la mayoría de los comentarios son porras.

“Emiliano tiene el amor de nosotros, vas a ser grande”, “Emiliano, todo va a estar bien. Vas a grabar y triunfar”, “muy bien Emiliano tú vas a triunfar… ellos te quieren ver mal… tú tranquilo que ya vienen tiempos para ti”, son algunos de los comentarios.

El rapero, que tiene un pleito mediático con su papá y sus medios hermanos Ángela y Leonardo desde hace un año, respondió con los videos en los que asegura que pronto cambiará la historia.

“Ustedes me van a estar rogando, se los aseguro, me van a rogar para que yo vaya a sus premios porque yo voy a estar en todos lados”, dice Emiliano en uno de los posteos.

La sospecha de Emiliano Aguilar

Hasta antes de que fuera invitado a la ceremonia de los Billboard, hubo algunas versiones de que Pepe Aguilar utiliza sus influencias para bloquear la carrera de su hijo. Pepe siempre lo ha negado y no se han mostrado pruebas de que así sea.

Sin embargo, Emiliano insiste en que “fue muy sospechoso” todo lo que sucedió la noche de los premios Latin Billboard.

Asegura que tiene un documento en el que se especifica el trato que debería haber recibido pero que no ocurrió así.

“Pero si piensan que esto me va a tumbar, están muy equivocados; yo voy a ser el número 1; y yo cuando estaba ahí en las escaleras, porque ni asiento me dieron, me di cuenta de la falsedad de esa industria”.

Y aunque trato de evitarlo, Emiliano Aguilar no pudo contenerse e hizo eco de las versiones de que detrás de lo que pasó, está su pleito con los Aguilar-Nodal.

“Me siento un poco agüitado porque sí fue muy mala onda lo que me hicieron y la neta yo sé que había otras personas metidas... todos sabemos quién la neta”.

Emiliano no quiso decir nombres pero dejó entrever una pista: