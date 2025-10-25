Suscríbete
Famosos

Emiliano Aguilar sospecha que hay alguien detrás de la gatada en los Billboard: ¡qué raro que él no estuvo”

El hijo de Pepe Aguilar agradeció el apoyo de sus seguidores, a quienes les prometió que pronto lo verán como el número 1

October 24, 2025 • 
Alejandro Flores
emilano aguilar.jpg

Emiliano Aguilar dijo: “Esto me hace más fuerte”

Instagram

Emiliano Aguilar publicó dos videos para agradecer el apoyo de su gente luego de lo que vivió en los premios Latin Billboard.

El hijo mayor de Pepe Aguilar estaba muy contento hasta ayer por la tarde ya que fue invitado a la ceremonia en la que Billboard festeja y premia a lo mejor de la industria de la música latinoamericana.
Pero sus ilusiones se vinieron abajo cuando descubrió que no tendría el trato que él esperaba.

“La cruda realidad de las cosas: se pasaron de lanza, me dijeron que me iban a sentar en un lugar, me dijeron que iba a ir, ni me tenían lugar, ni mi nombre ni nada. Me van a ver en todos los demás premios, pero los Latin Billboard chin... a su madre”, dijo en un video que publicó luego de salirse de la ceremonia.

El apoyo de sus fans

Su cuenta de Instagram entonces se llenó de mensajes de sus seguidores que lo alentaron a no dejarse caer por la mala experiencia. También hubo algunos que señalaron que fue una exageración de su parte puesto que en la ceremonia hay jerarquías entre los cantantes que tienen mayor trayectoria o éxitos pero la mayoría de los comentarios son porras.

“Emiliano tiene el amor de nosotros, vas a ser grande”, “Emiliano, todo va a estar bien. Vas a grabar y triunfar”, “muy bien Emiliano tú vas a triunfar… ellos te quieren ver mal… tú tranquilo que ya vienen tiempos para ti”, son algunos de los comentarios.

El rapero, que tiene un pleito mediático con su papá y sus medios hermanos Ángela y Leonardo desde hace un año, respondió con los videos en los que asegura que pronto cambiará la historia.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025

“Ustedes me van a estar rogando, se los aseguro, me van a rogar para que yo vaya a sus premios porque yo voy a estar en todos lados”, dice Emiliano en uno de los posteos.

La sospecha de Emiliano Aguilar

Hasta antes de que fuera invitado a la ceremonia de los Billboard, hubo algunas versiones de que Pepe Aguilar utiliza sus influencias para bloquear la carrera de su hijo. Pepe siempre lo ha negado y no se han mostrado pruebas de que así sea.
Sin embargo, Emiliano insiste en que “fue muy sospechoso” todo lo que sucedió la noche de los premios Latin Billboard.

Asegura que tiene un documento en el que se especifica el trato que debería haber recibido pero que no ocurrió así.

“Pero si piensan que esto me va a tumbar, están muy equivocados; yo voy a ser el número 1; y yo cuando estaba ahí en las escaleras, porque ni asiento me dieron, me di cuenta de la falsedad de esa industria”.

Y aunque trato de evitarlo, Emiliano Aguilar no pudo contenerse e hizo eco de las versiones de que detrás de lo que pasó, está su pleito con los Aguilar-Nodal.

“Me siento un poco agüitado porque sí fue muy mala onda lo que me hicieron y la neta yo sé que había otras personas metidas... todos sabemos quién la neta”.

Emiliano no quiso decir nombres pero dejó entrever una pista:

“Porque qué raro que él no estuvo en los premios, la neta”.

Emiliano Aguilar Latin Billboard PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ari-Borovoy-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Ari Borovoy se baja del escenario y rechaza cantar con Mariana Ochoa: “sigo esperando una disculpita”
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lyn-May-Raúl-Velasco.jpg
Famosos
Lyn May lanza tremenda confesión de Raúl Velasco: le hacía “enseñar los calzones” cuando era menor
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adamari-López.jpg
Famosos
Adamari López manda brutal mensaje para prevenir el cáncer de mama mostrando sus cicatrices
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gloria-trevi-pati-chapoy--.jpg
Famosos
Gloria Trevi se le va a la yugular a Pati Chapoy, ¿y la acusa de corrupta?: “Nos vemos en la Corte”
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Karely-Ruiz.jpg
Virales
Karely Ruiz termina estafada por miles de pesos y sólo buscaba ayudar a niño enfermo
La modelo de ‘OnlyFans’ ganó un combate y quiso donar su premio a un pequeño, pero todo se trató de un fraude.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
livia brito.jpg
Telenovelas
Así lucía Livia Brito en su primera telenovela, donde su pareja era Pablo Montero
La actriz tuvo su debut con un personaje principal en las telenovelas mexicanas
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
amanecer.jpg
Juan Osorio adelanta detalles del final de “Amanecer"; revela dónde y cómo terminarán sus protagonistas
El productor se siente orgulloso de lo que se logró con la secuencia final, grabada hace un mes
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
kenia os peso pluma.jpg
Famosos
Peso Pluma estrena look en los Premio Billboard y besa a Kenia Os en pleno escenario
Fue una noche de triunfo para Doble P, quien fue galardonado con el premio Vanguardia
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores