Suscríbete
Famosos

Así vivía Alejandro Landero, acusado de fingir que estaba en situación de calle: ventas, cursos y un amor

El ex actor de telenovelas como Rosa Salvaje provocó polémica con un video que se viralizó en el que pedía ayuda para un albergue durante un mes

October 24, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandro landero paty larrañaga.jpg

Alejandro Landero con Paty Larrañaga; y Alejandro con una de sus mascotas

Instagram

La cuenta de Instagram de Alejandro Landero tiene una última publicación en julio de 2021.

Se trata de una postal con la foto de una rosa y un mensaje inspirador: “Mientras esperas, ora y ten fe, que todo en el momento necesario llegará”.
El mensaje tiene una única respuesta y es de Patty Larrañaga, actriz y, ahora se sabe, su pareja sentimental al menos durante poco más de 3 años.
El caso del ex actor Alejandro Landero (él mismo dijo que la actuación se terminó para él hace 20 años) se ha convertido en tema de polémica durante esta semana.
El domingo se hizo viral un video en el que una vecino de la colonia Condesa mostraba a Alejandro supuestamente viviendo en la calle, junto con sus gatos y su perra, pues no había podido pagar la renta.
Los vecinos se movilizaron, le ofrecieron comida para sus mascotas y una persona le prestó una camioneta para pernoctar.
Pero el lunes, la versión de Landero cambió: aseguró que no estaba en situación de calle sino que tenía dos negocios “desfasados” pero que en cuanto se concretaran se iría a Puerto Vallarta.
El miércoles, Landero se fue con sus mascotas su paradero hoy no se conoce.
Puedes leer: Revelan estafa detrás de la historia del actor de ‘Rosa Salvaje’ en situación de calle junto a sus mascotas
Jorge Carbajal y Michelle Ruivalcaba han asegurado, en sus respectivos programas de YouTube, que Landero y Larrañaga en realidad montaron un engaño ya que ambos vivían en un departamento ajeno. Ese departamento lo habitaban junto con una anciana, que lo tenía en una especie de préstamo.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025

Cuando la anciana muere, el dueño quiso recuperar su departamento.
A partir de ahí la historia es confusa por lo que no se sabe dónde vive realmente.

alejandro lander.png

Alejandro Landero es un emprendedor

Instagram

¿A qué se dedica Alejandro Landero?

Lo que sí se sabe, por sus publicaciones en Instagram, es que Alejandro en efecto estaba retirado de la actuación y se dedicaba a gestionar créditos para adquirir casas y promovía cursos y talleres para emprendedores.
También tiene decenas de publicaciones sobre animales en adopción, sobre todo perros a los que se entiende que rescata y les busca casa.

alejandro landero.png

Amante de los gatos

Instagram

“No necesitan likes, necesitan un hogar”, solía escribir en esas publicaciones.

Otra parte de su vida de la que hay constancia en su Instagram es el profundo romance con Patricia Larráñaga, quien sí es una actriz en activo.

En uno de los mensajes sobre su relación, Larrañaga escribe:

“Entonces te das cuenta de que no es quien te mueva el piso, sino quien te centra. No es quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta… Mario Benedetti. Te amo Pitutti.

Alejandro y patty.png

Patty y Alejandro se conocieron en el año 2000

Instagram

Cuando cumplieron tres años juntos, publicaron un video en el que se divierten al someterse a varios filtros que les distorsionan las caras.

"¡Feliz Aniversario Amor! Ya tres años, que rápido pasa el tiempo, gracias por tantos momentos juntos, aventuras, risas, llantos, por ser mi espejo, por tantas enseñanzas y aprendizaje”

Esa publicación data de 2023 y desde entonces ya no hay ese tipo de mensajes románticos pero sí hay fotos y mensajes en los que se ve que la convivencia entre ellos siguió por lo menos hasta el 2 de agosto pasado, cuando estuvieron en una fiesta de cumpleaños.

Actor Televisa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandro landero.jpg
Famosos
Revelan estafa detrás de la historia del actor de ‘Rosa Salvaje’ en situación de calle junto a sus mascotas
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Bárbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara estalla y lanza su micrófono en pleno show por inesperado motivo
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ari-Borovoy-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Ari Borovoy se baja del escenario y rechaza cantar con Mariana Ochoa: “sigo esperando una disculpita”
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lyn-May-Raúl-Velasco.jpg
Famosos
Lyn May lanza tremenda confesión de Raúl Velasco: le hacía “enseñar los calzones” cuando era menor
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz.jpg
Virales
Karely Ruiz termina estafada por miles de pesos y sólo buscaba ayudar a niño enfermo
La modelo de ‘OnlyFans’ ganó un combate y quiso donar su premio a un pequeño, pero todo se trató de un fraude.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adamari-López.jpg
Famosos
Adamari López manda brutal mensaje para prevenir el cáncer de mama mostrando sus cicatrices
En el marco del mes octubre, encargado de concientizar sobre la enfermedad, la conductora publicó una imagen.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gloria-trevi-pati-chapoy--.jpg
Famosos
Gloria Trevi se le va a la yugular a Pati Chapoy, ¿y la acusa de corrupta?: “Nos vemos en la Corte”
La cantante asegura que hace mucho tiempo que está en paz consigo misma.
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
livia brito.jpg
Telenovelas
Así lucía Livia Brito en su primera telenovela, donde su pareja era Pablo Montero
La actriz tuvo su debut con un personaje principal en las telenovelas mexicanas
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores