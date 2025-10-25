Así vivía Alejandro Landero, acusado de fingir que estaba en situación de calle: ventas, cursos y un amor

La cuenta de Instagram de Alejandro Landero tiene una última publicación en julio de 2021.

Se trata de una postal con la foto de una rosa y un mensaje inspirador: “Mientras esperas, ora y ten fe, que todo en el momento necesario llegará”.

El mensaje tiene una única respuesta y es de Patty Larrañaga, actriz y, ahora se sabe, su pareja sentimental al menos durante poco más de 3 años.

El caso del ex actor Alejandro Landero (él mismo dijo que la actuación se terminó para él hace 20 años) se ha convertido en tema de polémica durante esta semana.

El domingo se hizo viral un video en el que una vecino de la colonia Condesa mostraba a Alejandro supuestamente viviendo en la calle, junto con sus gatos y su perra, pues no había podido pagar la renta.

Los vecinos se movilizaron, le ofrecieron comida para sus mascotas y una persona le prestó una camioneta para pernoctar.

Pero el lunes, la versión de Landero cambió: aseguró que no estaba en situación de calle sino que tenía dos negocios “desfasados” pero que en cuanto se concretaran se iría a Puerto Vallarta.

El miércoles, Landero se fue con sus mascotas su paradero hoy no se conoce.

Jorge Carbajal y Michelle Ruivalcaba han asegurado, en sus respectivos programas de YouTube, que Landero y Larrañaga en realidad montaron un engaño ya que ambos vivían en un departamento ajeno. Ese departamento lo habitaban junto con una anciana, que lo tenía en una especie de préstamo.

Cuando la anciana muere, el dueño quiso recuperar su departamento.

A partir de ahí la historia es confusa por lo que no se sabe dónde vive realmente.

Alejandro Landero es un emprendedor Instagram

¿A qué se dedica Alejandro Landero?

Lo que sí se sabe, por sus publicaciones en Instagram, es que Alejandro en efecto estaba retirado de la actuación y se dedicaba a gestionar créditos para adquirir casas y promovía cursos y talleres para emprendedores.

También tiene decenas de publicaciones sobre animales en adopción, sobre todo perros a los que se entiende que rescata y les busca casa.

Amante de los gatos Instagram

“No necesitan likes, necesitan un hogar”, solía escribir en esas publicaciones.

Otra parte de su vida de la que hay constancia en su Instagram es el profundo romance con Patricia Larráñaga, quien sí es una actriz en activo.

En uno de los mensajes sobre su relación, Larrañaga escribe:

“Entonces te das cuenta de que no es quien te mueva el piso, sino quien te centra. No es quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta… Mario Benedetti. Te amo Pitutti.

Patty y Alejandro se conocieron en el año 2000 Instagram

Cuando cumplieron tres años juntos, publicaron un video en el que se divierten al someterse a varios filtros que les distorsionan las caras.

"¡Feliz Aniversario Amor! Ya tres años, que rápido pasa el tiempo, gracias por tantos momentos juntos, aventuras, risas, llantos, por ser mi espejo, por tantas enseñanzas y aprendizaje”

Esa publicación data de 2023 y desde entonces ya no hay ese tipo de mensajes románticos pero sí hay fotos y mensajes en los que se ve que la convivencia entre ellos siguió por lo menos hasta el 2 de agosto pasado, cuando estuvieron en una fiesta de cumpleaños.