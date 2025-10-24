Revelan estafa detrás de la historia del actor de ‘Rosa Salvaje’ en situación de calle junto a sus mascotas

“Como todo el mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda”.

En días recientes se dio a conocer que el actor Alejandro Landero, quien vivió su mayor fama y éxito cuando interpretó a ‘Rigo’, el chofer que casi tenía un romance con ‘Rosa García’ (Verónica Castro) en el melodrama ‘Rosa Salvaje’, vive en situación de calle junto a sus gatos y su perro.

Trascendió que Landero, quien tuvo varios papeles secundarios en telenovelas como ‘Imperio de Cristal’ y ‘Entre la vida y la muerte’, lleva varios meses sin trabajo y al no poder pagar la renta fue lanzado a la calle, donde fue captado por una vecina que pedía ayuda en su nombre en un video que circula en redes sociales.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

Sin embargo, ahora se habla de que junto a su pareja, la también actriz Paty Larrañaga, habrían montado una estafa para obtener ayuda económica.

En el video, Alejandro aparece en una banca junto a sus pertenencias y sus mascotas en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y bajo los dichos de vecinos que cuentan que el actor no encuentra hogar ante la negativa de dejar a sus gatos y a su perro en un refugio.

Muchos usuarios se volcaron en mensajes de apoyo y otros preguntando cómo puede ayudar a Landero ante la terrible situación que enfrenta, pero es el comunicador Mich Ruvalcaba quien reveló que todo es una aparente mentira.

“No están pasando por una situación de calle, los acaban de sacar de un departamento. El departamento se lo apropió, usando de pretexto que cuidaba a una ancianita. Se muere la señora y no le reportan al dueño del departamento, vendieron todas las cosas que había y así consiguieron dinero. Cuando el dueño se enteró, no los podía sacar”, dijo Ruvalcaba.

Y añadió que Landero y su pareja, al quedarse sin hogar, idearon el fraude y “como todo el mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda”. Y el dinero que la pareja recibe de los vecinos de La Condesa, lo usan para ir a comer a restaurantes, por lo que estarían viviendo “de a grapa”, externó.

¿Quién es Patricia Larrañaga?

En sus redes sociales se describe como actriz y empresaria. Es madre de tres hijos: Andrew, Camila y Patty, fruto de su relación con Gerardo Acuña.

Cabe destacar que Andrew Larrañaga es un famoso influence que tan sólo en Instagram reúne 1.6 millones de seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 11.7 millones.

En su contenido muestra su día a día, además de su caracterización de personajes de ‘Shrek’.

Al parecer, la relación entre Patricia Larrañaga y Alejandro Landeros ha durado más de cinco años, pues el 14 de octubre de 2023 la actriz realizó una publicación de Instagram anunciando su tercer aniversario y el 2 de agosto del año en curso, fue su última publicación en conjunto.

Alejandro Landero interpretó a Rigo, el chofer que casi tiene un romance con Rosa García

Por su parte, Alejandro salió de Televisa y se contrató en Azteca, donde hizo papeles secundarios en producciones realizadas entre ese año y 1996.

En su perfil de LinkedIn, se puede rastrear cómo ha sido su vida después de esa etapa: se alejó de la televisión y se dedicó a otras actividades.

* Maestro de Actuación y de Inglés en Centros Culturales de la zona oriente en Morelos 1994-2003

* Músico intérprete de música latinoamericana y de rock’n roll desde 1973 a 1989

* Socio fundador de Comercializadora de Vinos Españoles

* Ejecutivo de cuenta en la casa de cambio Tíber