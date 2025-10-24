Le hacen la gatada a Emiliano Aguilar en los Latin Billboard 2025: Así acusa humillación

Este jueves 23 de octubre se realizaron los Latin Billboard 2025, ceremonia de premiación donde días previos Emiliano Aguilar confirmó su asistencia luego de ser retirado de la lista de invitados.

“No pudieron”, escribió Emiliano Aguilar luego de denunciar que una persona lo quiso bloquear.

"¿Adivinen quién va a ir a los Latin Billboard? este vato, gracias a ustedes, gracias a toda la raza que comentó ‘Que emiliano vaya’, voy a ir a los Latin Billboard y no pudieron ahorita estoy haciendo #NoPudieron porque todos saben quiénes fueron las personas que no querían que fuera y que pusieron el pie y me pusieron obstáculo para que no fuera los Billboard, entonces no pudieron, no quiero ser como niño, pero, no pudieron yo voy a ir y ahí nos vemos”, había dicho Emiliano Aguilar.

Pero no tuvo buena experiencia...

En plena noche de los Latin Billboard, Emiliano Aguilar se mostró molesto porque le dieron boletos en un lugar que no era el que esperaba.