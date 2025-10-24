Suscríbete
Le hacen la gatada a Emiliano Aguilar en los Latin Billboard 2025: Así acusa humillación

El hijo de Pepe Aguilar denunció e insultó a organizadores.

October 23, 2025 
MrPepe Rivero
Emiliano Aguilar

Este jueves 23 de octubre se realizaron los Latin Billboard 2025, ceremonia de premiación donde días previos Emiliano Aguilar confirmó su asistencia luego de ser retirado de la lista de invitados.

“No pudieron”, escribió Emiliano Aguilar luego de denunciar que una persona lo quiso bloquear.

"¿Adivinen quién va a ir a los Latin Billboard? este vato, gracias a ustedes, gracias a toda la raza que comentó ‘Que emiliano vaya’, voy a ir a los Latin Billboard y no pudieron ahorita estoy haciendo #NoPudieron porque todos saben quiénes fueron las personas que no querían que fuera y que pusieron el pie y me pusieron obstáculo para que no fuera los Billboard, entonces no pudieron, no quiero ser como niño, pero, no pudieron yo voy a ir y ahí nos vemos”, había dicho Emiliano Aguilar.

Pero no tuvo buena experiencia...

En plena noche de los Latin Billboard, Emiliano Aguilar se mostró molesto porque le dieron boletos en un lugar que no era el que esperaba.

“La cruda realidad de las cosas: se pasaron de lanza, me dijeron que me iban a sentar en un lugar, me dijeron que iba a ir, ni me tenían lugar, ni mi nombre ni nada. Me van a ver en todos los demás premios, pero los Latin Billboard chin... a su madre”.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
