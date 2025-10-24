Adamari López manda brutal mensaje para prevenir el cáncer de mama mostrando sus cicatrices

“Aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo”.

La actriz y conductora Adamari López ha hablado en repetidas ocasiones sobre el cáncer de mama que superó hace varios años, sin embargo, es ahora que muestra una fotografía con la cicatriz que le dejó la enfermedad.

Fue en 2005 cuando, a través de una conferencia de prensa que la puertorriqueña hizo público que había sido diagnosticada con cáncer de mama.

En el marco del mes octubre, encargado de concientizar sobre la enfermedad, la conductora publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra las cicatrices que le dejó la mastectomía a la que se sometió hace dos décadas.

López expresó que halló la instantánea mientras revisaba su dispositivo móvil, pero lejos de sólo guardarla decidió compartirla con sus seguidoras para hacer una invitación a la revisión constante del cuerpo.

“En este mes de prevención del cáncer de seno, me llené otra vez de gratitud”, se lee al inicio de su mensaje.

Añadió que, ahora que ve la foto, ya no ve dolor sino un renacer de su propia vida y recuerda cómo, con mucha fe, logró vencer a la enfermedad.

“Aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba”.

Adamari también aprovechó su publicación para hacer un llamado:” Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. El momento de hacerlo… es hoy. Los quiero muchísimo”.

¿Cómo se entero que padecía cáncer Adamari?

Mientras realizaba una sesión de fotos, su hermana recibió los resultados de una biopsia que confirmaba la enfermedad y al ver su expresión, la actriz supo que venía lo peor, así se lo contó a Yordi Rosado en una entrevista.

Era el año de 2005, su pareja en ese momento, el cantante Luis Fonsi le había pedido matrimonio días antes, y sería él quien finalmente le confirmó el diagnóstico. Desde ese momento, Adamari inició un proceso doloroso que incluyó quimioterapias y que le hicieron perder el cabello.

La carismática conductora asegura que en medio del llanto y el dolor descubrió en sí misma una fortaleza que transformaría por completo su manera de vivir.

