Ana Bárbara estalla y lanza su micrófono en pleno show por inesperado motivo

La intérprete de ‘Bandido’ ofrecía un concierto cuando su micrófono dejó de funcionar.

October 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La cantante sufrió por las fallas de su micrófono en una presentación.

La cantante Ana Bárbara siempre se ha caracterizado por su talento, profesionalismo y buen humor, sin embargo, en una reciente presentación dejó en claro que también busca la perfección.

Fue a través de redes sociales que se hizo viral el momento en el que la intérprete de música regional estalla molesta por una situación inesperada que estaba fuera de su control. Ante ello, Ana Barbara terminó arrojando su micrófono al suelo.

En el clip que circula en internet se puede ver a la intérprete de ‘Bandido’ intentando realizar su espectáculo con normalidad, pero en las bocinas que se instalaron en el recinto solamente se podía apreciar la pista de audio y no su voz.

Ana Barbara se enoja y tira el micrófono en plena presentación #anabarbara #enojo #prensadigitalsaltillo #Saltillo #saltillocoahuila @Ana Bárbara

Desde el primer momento, Ana Bárbara lucía desesperada por la falla de audio, por lo que comenzó a darle de golpes al aparato, intentando solucionar el percance.

Sin embargo, en su rostro comenzaba a notarse la desesperación y posterior enojo al no poder realizar su show con normalidad. Entonces, y tras varios intentos, Ana Bárbara voltea a ver al equipo de producción, intentando que le ayudaran a solucionar el desperfecto, incluso les hace señas.

Al no recibir soluciones, la cantante enfureció y decidió estrellar el micrófono contra el suelo y después volteó hacia el público, quien no dudó en ovacionar su reacción al no poder cantarles.

Ana Barbara se enoja y tira el micrófono en plena presentación #anabarbara #enojo

Enseguida se observa cómo una persona del equipo de producción se acerca con un nuevo micrófono, que aunque sí se escuchaba en las bocinas también presentaba una falla al no poder escucharse en sus monitores de audio.

La reacción de la cantante generó una ola de reacciones en redes sociales donde hubo internautas que criticaron que lanzara el micrófono al suelo, sobre todo por lo costoso que puede ser el equipo de audio, sin embargo, otros aplaudieron que Ana Bárbara buscara ofrecer una presentación perfecta.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
