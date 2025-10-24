Suscríbete
Karely Ruiz termina estafada por miles de pesos y sólo buscaba ayudar a niño enfermo

La modelo de ‘OnlyFans’ ganó un combate y quiso donar su premio a un pequeño, pero todo se trató de un fraude.

October 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La creadora de contenido fue estafada al querer ayudar a un supuesto niño enfermo.

“Me duele que se aprovechen de la bondad y de las causas nobles. No puedo creer que exista gente tan mala”.

Karely Ruiz se subió al ring de ‘Stream Fighters 4’, el evento organizado por Westcol, que reúne a celebridades de internet para que participen en peleas de boxeo amateur para entretener a usuarios del mundo.

La modelo de ‘OnlyFans’ resultó ganadora tras pelear contra Karina García, una creadora de contenido y también modelo.

Ruiz se ha caracterizado por ser una figura altruista, por lo que buscó donar el jugoso premio económico que ganó en el combate que se llevó a cabo el sábado 18 de octubre.

@dayanechrissel

Karely Ruiz ayuda a una señora con dinero y le piden más 😨 chisme #karelyruiz #chisme

♬ sonido original - Dayane Chrissel

De esta manera, Karely pidió a sus seguidores que le enviaran diferentes historias para elegir el caso más vulnerable y con una necesidad más apremiante.

La creadora de contenido eligió el caso de un supuesto niño enfermo y le envió 55 mil pesos para su recuperación, sin embargo, todo se trató de una estafa.

A través de sus redes sociales, Karely denunció: “Me acaban de estafar, ¡Qué coraje!, ¿Vieron la historia donde ayudé a un niño? Me acaban de estafar. Era una cuenta falsa y el dinero lo recibió otra persona. Por pasarme de buena onda, ¡Qué coraje! Horrible”.

“Me duele que se aprovechen de la bondad y de las causas nobles. No puedo creer que exista gente tan mala”, agregó a su queja y destacó sus planes a futuro: “Yo me quedo con la buena persona que soy, cerremos este capítulo. Yo ahorita estoy en una isla que renté porque ya mero cumplo años. Y como siempre, viendo una manera de ayudar a las personas, que eso vale más que un cuerpo, la madrina de los mexicanos y ni modo”, añadió.

Para concluir, mencionó: “¿Ahora me entienden por qué sólo quiero ayudar a fundaciones? No me duele el dinero, me duele que se aprovechen de la situación ni exista gente tan mala”.

Tras el fraude, Karely aseguró que será mucho más estricta con sus futuras donaciones y que sólo lo hará a través de organizaciones formales y con verificación de causas.

“No vuelvo a confiar así, de ahora en adelante solo ayudaré a fundaciones reales”, declaró.

El caso provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde la mayoría de sus fans aplaudieron su buena intención, aunque le aconsejaron tener más cuidado. En plataformas como X e Instagram, usuarios comentaron que su gesto sigue siendo valioso, pese al mal sabor de boca.

Karely Ruiz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
