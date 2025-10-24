Gloria Trevi se le va a la yugular a Pati Chapoy, ¿y la acusa de corrupta?: “Nos vemos en la Corte”

El juicio en Estados Unidos de Gloria Trevi contra Pati Chapoy no se resolverá antes de 1 año.

Eso lo sabe la cantante y lo acepta en un largo texto que escribió para dirigirse a la conductora de Ventaneando, luego de que la líder de Ventaneando habló ante la prensa de ella.

“Nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas”, escribió La Trevi en una publicación de Instagram que acompañó de dos fotos de ella pero de diferentes etapas.

En la primera imagen, aparece en la época en la que estuvo presa en Brasil, en pleno embarazo de su hija fallecida Ana Dalai; en la segunda foto, aparece con el look que presenta actualmente como parte de su gira 2025 y el estreno de su documental La Trevi: Sin Filtros, que se estrenó este 24 de octubre por ViX.

Precisamente durante la presentación de este documental, Gloria Trevi lanzó una declaración que impactó: dijo que si por ella fuera, “perdonaba” a Pati Chapoy.

“Me ha hecho mucho daño. Creo que le ha hecho daño a muchas otras personas. Ese puede ser su trabajo, es un trabajo muy triste”, dijo sobe Pati Chapoy.

¿Qué respondió Pati Chapoy a Gloria Trevi?

En un encuentro con la prensa, Chapoy dijo: “Hay que tener muy claro que todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones. Y yo lo que estoy viendo es que ella, próxima a cumplir 60 años, debe de sentir cierta culpa de todo lo que pasó”.

“No fue una broma, hace 25 años no se hablaba de este tema, hoy sí. Y ella lamentablemente está viviendo la repercusión de sus acciones”.

“No sé si le preguntaron de la denuncia que tiene en este momento, de varia jovenes, en Los Angeles, California... Yo no hice absolutamente otra cosa más que decir lo que estaba sucediendo en un momento cuando lamentablemente no se hablaba de esto”.

“Yo no soy la noticia. La noticia son todas las víctimas que fueron muchísimas, y que hoy están levantando la voz. Y por si no saben, las víctimas están preparando un serial que ya compró una televisora muy importante”, insistió Pati Chapoy.

Así que Gloria Trevi se le fue a la yugular

En una publicación en Instagram, Gloria Trevi respondíó largo y tendido, e incluyó palabras como corrupción, definsformación y engaño al referirse a Pati Chapoy.

A mis casi 60 años, hace muchíiiiiisimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente

“Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!”, dijo Trevi.

“Ah, y si usted tiene un problema de edadismo, lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, incitando el odio y desinformando, engañando a la gente… pero ya no es tan fácil. ¡No estoy sola! Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé! Sé que compran muchas cosas… ¿cómo no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción?”.

“Pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono… pero los actos tienen consecuencias”.

Gloria Trevi Octavio Lazcano

¿Por qué se verán en la Corte de EEUU?

El pleito de Trevi y Chapoy se remonta a los años 90, cuando la cantante salió de Televisa para firmar un contrato con Azteca y hasta fue presentada por Pati en el Ajusco. Después Gloria volvió a Televisa, y tras la publicación del libro de Aline Hernández ‘La gloria por el infierno’, estalló el escándalo.

En medio de ese caos, y tras la denuncia de los padres de Karina Yapor -quien procreó un hijo con Andrade siendo menor de edad- comenzó la investigación contra Sergio Andrade por corrupción de menores, en la que Trevi también fue señalada, pero de la cual salió absuelta.

Después de recuperar su carrera, Gloria Trevi decidió interponer una demanda contra TV Azteca y Pati Chapoy en una Corte de Texas, EEUU, por presunta difamación, calumnia e injuria, así como afectar su imagen con todos los programas y comentarios que se hicieron sobre ella; han pasado 15 años y el asunto no se ha resuelto.