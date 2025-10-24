Le ponen estas caras a Mariana Seoane mientras habla de su noviazgo con Pedro Damián, 26 años mayor

“Yo cuando tenía 21 años anduve con Pedro Damián, que me llevaba 25 ó 26 años”.

La cantante Mariana Seoane acudió al programa ‘Humor sin Barreras’ donde tuvo una charla con Arath De la Torre, Cynthia Urías, Claudio Yarto, de ‘Caló’, Bárbara Torres, Mariazel y el comediante ‘El Norteño’.

Los actores, presentadores y cantantes participaron de la sección titulada ‘¿Qué tiene de malo?’, donde el actor Moisés Arizmendi realizó una pregunta para el panel. Ante un tema que genera críticas y prejuicios, quiso saber ‘¿qué tiene de malo que a los hombres nos gusten las mujeres jóvenes?’.

Mariana fue la primera en tomar la palabra para mencionar el dicho de “uno tiene la edad de la piel que toca”, y añadió que “no tiene nada de malo, se entiende porque también a las mujeres de pronto nos pasa”, expresó.

Por su parte, Mariazel mencionó que se juzga mucho o se ve más normal a un hombre con una “chavita”, que al revés”.

Luego, Arath de la Torre manifestó que a él nunca le han gustado las mujeres menores que él, aunque por el contrario Claudio Yarto destacó “mi esposa es una chavita. Tiene 34 y yo 60”.

Cynthia Urías le cuestionó a de la Torre qué opinaría si alguna de sus hijas tuviera una relación con alguien mayor, “a lo mejor alguien de tu edad”.

A lo que Arath respondió sorprendido que “me cag*. Ahorita mi hija la mayor tiene 16. Me cag*, de entrada. Pon tú que ya sea mayor de edad, 21 años y me llega con Claudio (Yarto), dijo entre risas, sin embargo, atajó diciendo que “yo creo que el amor no es de edades, pero no es precisamente lo que me gustaría para ella. Me gustaría que tuviera un chavo de sus edad”, mencionó.

Los panelistas expusieron sus puntos de vista, indicando que la edad es una actitud o que la experiencia es valiosa al momento de mantener una relación. Al tiempo, Seoane tomó la palabra y contó la experiencia que vivió cuando fue pareja del productor Pedro Damián.

“Yo cuando tenía 21 años anduve con Pedro Damián, que me llevaba 25 ó 26 años. Sí, mis papás casi se mueren, pero la realidad de las cosas es que aunque después ya no seguí mi relación con Pedro, fueron tres años, si puedo decirte que es hasta el día de hoy que es el hombre más importante de mi vida”, expresó la cantante ante la sorpresa de los demás.

Y añadió que es “bien padre decirlo porque fue un hombre que me hizo mujer, con quien compartí miles de cosas porque Pedro… no es solamente creativo y talentoso sino que me enseñó a defenderme en las cosas”, dijo Mariana haciendo de lado los 26 años que el productor es mayor que ella.

Y finalizó destapando que “al final de cuentas hoy hablo con mis papás y veo a Pedro… a lo mejor hubiera tenido hijos, me hubiera casado. Todo es relativo”, compartió sobre su romance con Damián ante la sorpresa de todos.

La sección fue finalizada con la participación de Bárbara y ‘El Norteño’. La actriz mencionó que si sus hijos llegaran a casa con mujeres mayores no tendría ningún problema. Y por su parte, el comediante aseveró que las mujeres mayores saben hacer cosas que las jovencita no.