El otro escándalo del libro de Lupillo Rivera: “mis hijas estaban muy chiquitas para saber la verdad”

Lupillo Rivera lo supo desde que estaba escribiendo “Tragos Amargos”, su autobiografía: “se vienen escándalos muy fuertes”, dijo.

El primero de ellos fue la reacción de Belinda a ese libro en el cual se publica la historia de un romance que ella niega pero él asegura que existió.

Si Belinda y Lupillo fueron novios generó no solamente un debate entre ellos y sus fans, también un cruce de demandas: ella pidió una orden de restricción y él la demandó por falsedad de declaración.

Pero el otro escándalo se refiere a lo que Lupillo cuenta sobre su primer matrimonio con María Gorola.

“Con ella tuve cuatro hijas”, le contó Lupillo a Pati Chapoy en una entrevista como parte de la promoción de su libro.

Las dos hijas menores de ese matrimonio, Angélica y Abigail, han manifestado su inconformidad con el capítulo en el que Lupillo narra su vida con María.

Ambas hijas aseguran que lo que hace su padre en “Tragos amargos” es “contar puras mentiras”, y lo acusan de que en la realidad, él fue un marido violento con su madre.

Lupillo, en la misma entrevista con Chapoy, responde:

“Una tenía cuatro años y la otra seis años y a esas edad los recuerdos no son tan claros. Las dos mayores, esas están conmigo 100%".

Lupillo responde si maltrató a su primera esposa

Lupillo tuvo luego otros dos hijos con Mayeli, de quien también se separó en 2018. De hecho, en 2023 el cantante logró reunir a todos sus hijos para vivir juntos en su rancho durante una temporada. Sobre las acusaciones de sus hijas, el cantante responde:

“Ellas pueden creer lo que quieran, y creerle a la mamá lo que quieran. No me interesa aclarar nada con mis hijas . Están en su derecho de creerle a su mamá todo lo que les dice”.

El libro “Tragos Amargos” se publicó en México está semana pero una diferencia con respecto a la edición de Estados Unidos: no tiene las fotos de Belinda.