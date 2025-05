Elda María se retractó de las acusaciones contra Pablo Montero y reveló sus desesperados motivos para denunciarlo

La polémica en torno al aparente vínculo amoroso que sostenían Elda María y Pablo Montero dio un nuevo giro. Esta vez como consecuencia de las declaraciones hechas por la influencer, quien confirmó que retiró los cargos penales de agresiones debido a que ya quería cerrar este episodio, pero también admitiendo que hubo una razón muy fuerte que la impulsó a hacer todo esto público.

Elda María retiró los cargos contra Pablo Montero tras acusarlo de violencia física y expuso por qué lo hizo

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Elda María, la expareja del conductor Rafa Mercadante, dio a conocer que no seguiría el proceso legal con Pablo Montero. Esto días después de que apuntara en su contra aseverando que la había lastimado físicamente durante un encuentro íntimo en el que ella supuestamente se habría negado a tener relaciones con otra mujer.

“Hola. Quiero expresar lo que en este momento siento con todo lo ocurrido y lo que se ha dicho de mí y sobre Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto por celos hablas muchas cosas sin pensar. Y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo. Ya cualquier persona que quiera opinar del tema, está de más. La verdad quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él”, escribió la joven influencer.

Elda María admitió que habló sobre Pablo Montero por celos Instagram

¿Qué pasó entre Elda María y Pablo Montero?

Fue el pasado 22 de abril, cuando la exesposa de Rafa Mercadante señaló al actor de “Fuego en la sangre” como un hombre violento. Durante una conversación para “Venga la Alegría”, Elda María declaró que Pablo Montero supuestamente la había agredido físicamente durante una cita romántica que se salió de control, y hasta aseguró, llegó a temer por su vida.

“Me dijo que quería hacer un trío. Y le dije: ‘yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo. Y no, no quiero hacer un trío’. Entonces él me dijo: ‘ay, te va a encantar’. Y yo le dije que no y que lo iba a grabar porque me estaba ofendiendo. Al momento de que quiero grabarlo, él me jaló el celular y me lastimó la mano”, contó angustiada, reiterando que únicamente buscaba que las cosas no quedaran impunes.

Así respondió Pablo Montero a las acusaciones de la exesposa de Rafa Mercadante

En respuesta, Pablo Montero manifestó sentirse tranquilo porque las cosas no eran como se contaban. Así lo contó para las cámaras de “Ventaneando”, donde pese a que se negó a hablar directamente del tema, sí expresó que no era culpable de violentar a una mujer, poniendo como ejemplo que sus peleas siempre han sido con otros hombres.

“Lo que se ve no se juzga. Ustedes pueden analizar y sacar conclusiones. Yo me siento tranquilo, estoy en paz, no hice nada malo. Cuando pasan estas cosas tienes que dar la cara y disculparte, pero en este caso no voy a dar declaraciones ni voy a seguir una farsa”, señaló.