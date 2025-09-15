Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos

Elaine Haro salió de La Casa de los Famosos especialmente emocionada. Como ningún otro habitante hasta ahora, la actriz e influencer lloró en varias ocasiones al salir del reality show.

“Tenía mucho miedo de que me funaran y todo el tiempo estaba pensando en mi mamá y mi hermana, que son lo más importante en mi vida; y no quería defraudarlas”, dijo Elaine en la post gala con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

En el encuentro con su hermana Aisleen, por ejemplo, Elaine estalló en llanto y se abrazó a ella con fuerza y sin soltarla durante varios minutos, para dejar en claro que la había extrañado.

Elaine abre la puerta a una relación con Aaron Mercury

Elaine se convirtió en la séptima expulsada de La Casa luego de competir en el carrusel de eliminación contra Shiky.

Entre las polémicas que vivó dentro del reality show sobresale su fallida historia de amor con Aaron Mercury, algo que incluso Alexis Ayala le reprochó en uno de los posicionamientos.

“Lo único que haces es vivir tu historia de Romeo y Julieta. Si sigues así, eso es lo único que vas a aportar a la casa”.

En efecto, durante la primeras cuatro semanas Elaine y Aaron coquetearon sobre todo en las fiestas de los viernes.

Bailaron juntos, platicaron hasta la madrugada y, en un momento de arrebato, se fueron a dormir en la misma cama. La cámaras del 24/7 captaron esos momentos en los que se abrazaron ya estando debajo de las sábanas.

La escena fue interrumpida por Abelito ViX

La escena, por cierto, fue interrumpida por Abelito, quien los provocó para dejar el romance y comenzar una guerra de almohadas.

¿Qué dijo Elaine Aaron sobre el video con Aaron Mercury?

Con humor, Elaine Haro se refirió a la historia de amor que construyó con Aaron:

“Nunca negué abrazos, creo que asta di abrazos de más por ahí”.

Luego de mostrarle el video de la escena en el cuarto, Wendy Guevara, conductora de la post gala le preguntó si ahora que ya está fuera de la Casa piensa en la posibilidad de tener una cita con Aaron.

“Yo la verdad es que si sentí una conexión especial con Aaron”, confesó y dejó abierta la posibilidad de que podrían retomar sus encuentros fuera de la Casa.

Elaine también habló de lo impactante que fue estar encerrada durante siete semanas.

“Hubo momentos en que fui muy dura conmigo. Pero aprendí que tengo que quererme más, admirarme más. ¡Entré de 21 años y salí de 22!”, dijo en referencia a que cumplió años dentro de La Casa.