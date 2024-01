El tierno mensaje que le dedicó Atala Sarmiento a Daniel Bisogno tras años de distanciamiento

Atala Sarmiento dejó de trabajar en Ventaneando en el 2018 y, con su salida, también terminó la amistad cercana que mantenía con Daniel Bisogno; cinco años después, los conductores volvieron a intercambiar unas palabras.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado y Carlo Uriel que Atala Sarmiento reconoció que la actitud de “El Muñeco” en aquella ocasión le dolió mucho , pues además de apoyar a Pati Chapoy, emitió varios comentarios despectivos sobre ella.

Sin embargo, cinco años después de que esto ocurriera, Atala Sarmiento y Daniel Bisogno intercambiaron mensajes para limar asperezas, sobre todo porque el conductor de Ventaneando enfrentó un complicado 2023 debido a los problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante algún tiempo.

¿Cómo fue el acercamiento entre Atala Sarmiento y Daniel Bisogno? Esto dijo la popular conductora.

ATALA SARMIENTO HABLÓ CON DANIEL BISOGNO A CINCO AÑOS DE SU CONFLICTO

De acuerdo con Atala Sarmiento, cuando la conductora se enteró del frágil estado de salud de Daniel Bisogno, quiso contactarlo para preguntarle cómo la estaba pasando; la charla fue aprovechada por ambos para intercambiar mensajes de ánimo.

“En momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas ni por cosas que sucedieron en el pasado”

“Yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá de mandó un mensaje hace poco (...) en momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas ni por cosas que sucedieron en el pasado”, reflexionó Atala Sarmiento , quien decidió enviarle un mensaje a Bisogno.

“Le escribí un mensaje y le dije ‘por el cariño y la amistad que hubo durante tanto tiempo entre nosotros, quiero decirte que te agradezco mucho las cosas bonitas que dijiste de mí con Yordi Rosado... quiero decirte que yo no tengo ningún rencor contigo, que estemos en paz porque ni tú ni yo tuvimos ningún enfrentamiento’ ”, recordó la presentadora.

Asimismo, Atala confirmó que Daniel le respondió de una forma enternecedora: “Me contestó muy lindo, me dijo cosas muy bonitas y me mandó un video de cuando tocamos una vez la guitarra mientras estábamos esperando entrar a una junta”, rememoró.

Aunque Atala Sarmiento no confirmó si efectivamente retomó su amistad con Daniel Bisogno o todo se quedó en ese intercambio de mensajes, no cabe duda de que estos famosos dieron un importante paso rumbo a la paz para ambos.