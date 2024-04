El sorprendente rumor que afirma que Danna Paola y Ester Expósito tuvieron un romance

La controversia por la supuesta novia de Ester Expósito reavivó los rumores de su romance con Danna, ¿qué tan cierta es?

Las teorías y chismes acerca de quién es la supuesta pareja de Ester Expósito han revivido una de las especulaciones favoritas de los fans, que sostienen que la actriz española tuvo un romance fugaz con Danna Paola.

En un video recientemente compartido por Expósito, se la ve bailando mientras sostiene un vaso, luego da la bienvenida a Nini Vélez, una maquilladora mexicana con la que los fans han especulado.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

La atracción de la española por las mexicanas no es algo nuevo, según los fans, ya que algo similar ocurrió con Danna Paola.

¿Danna Paola y Ester Expósito fueron novias? El inicio del rumor

La teoría de la relación entre Danna y Ester surgió después de que la cantante de ‘Tenemos que hablar’ revelara en 2023 que había estado enamorada de una mujer y le había escrito una canción al respecto. La experiencia la describió como “uno de los descubrimientos más hermosos que ha tenido”. Muchos creen que se trata de Ester y que la canción es ‘TQ y YA’, que es una clara referencia a la comunidad LGBT+.

En una entrevista en el podcast de Calle y Poché en YouTube, Danna expresó: “Sí, tuve un gran crush en alguna chica y lo escucharán en algún momento”.

Ester Expósito también ha hablado sobre sus preferencias. En una entrevista con ‘TVE Playz’ hizo un comentario sobre uno de sus papeles que generó preguntas entre sus fans. “Espero que la mayoría de las escenas que me toquen sean con hombres o mujeres por las que no sienta nada… de amor, quiero decir, porque me enamoro de todos”.

Aunque los rumores son muy sonados en las redes sociales, ambas han declarado que son muy buenas amigas. Incluso, es importante señalar que Danna actualmente tiene una relación con el cantante Alex Hoyer.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que fueron más que amigas?

Danna Paola y Ester Expósito en la fiesta de Halloween de 2023. (Instagram)

