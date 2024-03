¿Por qué aseguran que Ester Expósito está de novia con la mexicana Nini Vélez? VIDEO

Todo el mundo está hablando sobre la supuesta novia de Ester Expósito , ¿la conoces?

Ester Expósito y Nini Vélez se han vuelto tendencia en Internet después de publicar un video donde aparecen juntas bailando bachata. Aunque las famosas ya habían compartido varias fotos juntas en el pasado, este clip desató una ola de especulaciones sobre su relación. ¿Son pareja?

La actriz española está en el centro de la controversia por los rumores del fin de su relación con Nicolás Furtado, y fue precisamente el sugerente video el que encendió las alarmas. Pero, ¿qué muestra el clip?

Este es el video viral que desató los rumores de la relación

El video muestra a Ester Expósito frente a la cámara mientras baila con un vaso en la mano al ritmo de la canción ‘El Malo’ de Aventura. Segundos después, se le une su amiga, Nini Vélez, para bailar juntas la balada. Al igual que en otras fotos compartidas en historias de Instagram, ambas parecen felices y muy cercanas.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

En las redes sociales, donde el clip se ha vuelto viral con más de 21 millones de reproducciones, los usuarios han compartido sus opiniones. Aunque la mayoría cree que ambas han iniciado una relación amorosa, otros piensan que simplemente son buenas amigas.

Algunos comentarios incluyen: “¡Hoy ganaron las mujeres!”, “Esta me sorprendió”, “Dos hermosas reinas”, “Hacen una buena pareja” y “No creo (que sean novias)”.

¿Ester Expósito y Nini Vélez son pareja?

Aún no se sabe si realmente son pareja o no, ya que ni Ester Expósito ni Nini Vélez han desmentido las especulaciones de sus fanáticos.

Ester Expósito y Nini Vélez han sido muy unidas. (Instagram)

Sin embargo, el portal español ‘Vanitatis’ citó una declaración de la actriz de ‘Élite’ de Netflix donde sugiere una bisexualidad. En una entrevista para ‘RTVE Playz’, Expósito dijo: “Espero que la mayoría de las escenas que me toque hacer sean con hombres o mujeres por las que no sienta nada, de amor, quiero decir… porque me enamoro de todos”. En ese sentido, no sería sorpresa que ambas sintieran algo una por la otra.

¿Quién es Nini Vélez, la supuesta novia de Ester Expósito?

Nini Vélez es una estilista mexicana que ha trabajado con Ester Expósito desde el inicio de la producción de la serie ‘Bandidos’ para Netflix. Se encarga de que la actriz española luzca radiante en sus presentaciones y eventos importantes.

¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que Ester y Nini son novias?

