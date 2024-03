El video viral de Ester Expósito que desató rumores de un romance con Nini Vélez

Ambas aparecen en el video bailando bachata y con un vaso en la mano

Ester Expósito y Nini Vélez han dado de qué hablar en las redes sociales después de compartir un video donde las vemos muy cerca bailando bachata. La actriz española ha generado controversia debido a los rumores sobre el fin de su relación con Nicolás Furtado.

En el sugerente video, las dos jóvenes aparecen frente a la cámara en lo que parece ser una habitación vacía.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

Primero, Expósito baila al ritmo de “El Malo” de Aventura, y luego su amiga se une a ella. Esto no sorprende a quienes han estado al tanto de las historias de la actriz española en los últimos meses, ya que han publicado fotos juntas donde se las ve felices y muy cercanas.

El video, que ha acumulado millones de reproducciones en varias redes sociales, ha generado un debate sobre si realmente son pareja o no.

Algunos comentarios incluyen: “¡Hoy ganaron las mujeres!”, “Esta me sorprendió”, “Dos hermosas reinas”, “Hacen una buena pareja” y “No creo (que sean novias)”. Sin embargo, la realidad es que aún no hay confirmación alguna.

Ester Expósito interpreta a Lilí en ‘Bandidos’ de Netflix. (Netflix)

Ester Expósito y Nini Vélez no han desmentido las especulaciones de sus fanáticos, pero tampoco las han confirmado.

Se sabe que la exnovia de Alejandro Speitzer podría tener una orientación bisexual, según un comentario en una entrevista reciente con ‘RTVE Playz’. Ella hizo un comentario que generó preguntas entre sus millones de fans: “Espero que la mayoría de las escenas que me toque hacer sean con hombres o mujeres por las que no sienta nada, de amor, quiero decir… porque me enamoro de todos”. En ese sentido, no sería sorprendente que ambas sintieran algo una por la otra.

¿Quién es Nini Vélez, la supuesta novia de Ester Expósito?

Nini Vélez, originaria de México, ha colaborado estrechamente con Ester Expósito desde el inicio de la realización de la serie ‘Bandidos’ de Netflix. Su responsabilidad principal radica en asegurarse de que la actriz española brille con esplendor en todas sus apariciones públicas y en eventos de relevancia.

En Instagram, donde tiene más de 25 mil seguidores, se presenta como una estilista de moda. Allí, suele compartir contenido de su día a día, así como los proyectos en los que participa junto a Expósito.

