Juez ordenó detener a Patricio Cabezut por abuso en contra de sus hijas: Te decimos cuál fue la prueba

Tras casi dos años de batalla legal entre el ex conductor Patricio Cabezut y su ex esposa, Aurea Zapata, el conflicto parece haber llegado a su fin y no feliz precisamente.

La Fiscalía de la Ciudad de México tiene una orden de búsqueda a Cabezut por la comisión del delito de abuso sexual en contra de sus hijas.

El periodista Carlos Jiménez, informó a través de su cuenta oficial de X, que tras las pesquisas se determinó que las hijas del ex conductor sí sufrían traumas, consecuencia de los abusos que habría sufrido por parte de él.

“SE BUSCA! A PATRICIO CABEZUT por ABUSO SEXUAL vs SUS HIJAS. Un juez ordenó detenerlo, acusado d agredir sexualmente a las niñas. La Fiscalía ya lo busca”, informó en la red social.

“C4Jiménez” aseguró que en la investigaciones se usó la herramienta virtual “Antenas” para esclarecer el caso.

“Reveló que sus hijas padecían trauma por las agresiones que sufrieron”, dijo.

Patricio y Aurea son padres de dos niñas de 9 y 8 años, fruto de su matrimonio que inició en 2011.