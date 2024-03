Dan Schneider respondió a las acusaciones de abuso de ‘Quiet on Set’, ¿qué dijo?

El documental ‘Quiet on Set’ estará disponible en México muy pronto

Dan Schneider se había mantenido alejado de los reflectores desde las acusaciones por comportamiento inapropiado y abusivo cuando era productor en Nickelodeon. El famoso fue el creador de varias series exitosas, como ‘Zoey 101’, ‘iCarly’, ‘El Show de Amanda’ y ‘Drake y Josh’, por mencionar algunas.

Ahora, después del estreno del documental ‘Quiet on set: The Dark Side of Kids TV’, el productor de televisión rompió el silencio a través de un video en su canal de YouTube. ¿Qué fue lo que dijo?

El también creador de ‘Victorious’ se defendió alegando que, en aquel entonces, no había intenciones malas con los diálogos y las escenas por las que muchos se quejaron años después. Desde su perspectiva, los chistes fueron creados para niños porque “los niños pensaban que eran divertidos”.

También pidió disculpas por sus acciones y dijo que “se avergüenza de haberlo hecho entonces”. Insistió en que ahora estaba de acuerdo en que varios de esos chistes debían ser cortados en la actualidad.

“Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy”, dijo Schneider en conversación con el exactor de ‘iCarly’, Boog!e.

¿Qué hizo Dan Schneider en Nickelodeon?

En 2017, Schneider estuvo envuelto en una serie de señalamientos y acusaciones de abuso sexual y comportamientos inapropiados por parte de varios actores y actrices que participaron en las series de su autoría.

Algunos de los famosos que lo acusaron fueron Jennette McCurdy, Alexa Nikolas, Angelique Bates, Amanda Bynes y, más recientemente, Drake Bell. Aunque el músico no señaló directamente a Dan, sí lo hizo con Brian Peck, su entrenador de diálogos y actuación.

El testimonio de Drake Bell en ‘Quiet on Set’ es de lo más comentado en la actualidad. (Discovery)

Como consecuencia de las acusaciones, Nickelodeon despidió a Dan Schneider en 2018.

Drake Bell reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien estaba involucrado en los guiones de algunas de las series mencionadas anteriormente. Fue en 2004 cuando Beck fue acusado de estos delitos y solo pasó 16 meses en prisión, gracias a un testigo que permaneció anónimo.

En ‘Quiet on Set’, Drake Bell compartió que fue él quien acusó a Peck. “Nunca había contado mi historia públicamente”.

Bell relató que fue durante una noche en la casa de Brian Peck cuando ocurrió el abuso, mientras él dormía. En retrospectiva, Bell describió cómo el productor se disculpaba.

“No sé cómo decirlo. Esto no fue un incidente aislado o un simple error”, expresó la estrella.

Drake y la policía pudieron acusar a Peck después de que un trabajador de Nickelodeon lo confesara por teléfono mientras era grabado. Durante el juicio, el cantante se sintió solo.

La confesión de Bell no fue la única. Otros actores famosos que participaron en las series de Nickelodeon, tanto dentro como fuera del set, compartieron las anomalías que observaron mientras se filmaban los episodios dirigidos por Dan Schneider.

Es importante señalar que el pasado fin de semana, Drake reveló en una entrevista con Jordi Rosado nuevos detalles sobre lo ocurrido cuando fue abusado.

Dónde ver ‘Quiet on Set’, el documental sobre el caso de Drake Bell

Por el momento, el documental ‘Quiet on Set’ de Discovery no se ha estrenado en México. Sin embargo, es posible que la plataforma Max (anteriormente HBO Max) haga el anuncio pronto. En Estados Unidos, está disponible en el mismo servicio de streaming.

