Suscríbete
Famosos

El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”

Aaron Mercury ha establecido alianzas estratégicas con Aldo de Nigris y Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México

August 29, 2025 • 
Alejandro Flores
aaron mercury (1).jpg

Aaron Mercury ha tenido mala suerte en el amor

Instagram

Por primera vez desde que comenzó la actual temporada de La Casa de los Famosos México, Yeri Mua habló sobre el pasado de Aaron Mercury.

El influencer se ha convertido en una sorpresa dentro del reality show hasta llegar a ser un favorito para llegar a la final. Ha establecido una alianza importante con Alexis Ayala pero también una relación estrecha con Aldo de Nigris.
En varios momentos ha hecho declaraciones polémicas, como cuando le dijo a Olivia Collins que era virgen, pero también ha jugado el rol de soltero codiciado.
Elaine Haro ha dado indicios de que quisiera establecer algún lazo romántico con él pero Aaron siempre la ha rechazado. Eso fue lo que provocó una confusión en la que algunos usuarios de redes sociales supusieron que Yeri Mua hablaba de él cuando publicó un tuit controversial.

“No necesita salir del clóset. Es obvio”, publicó la influencer en su cuenta de X.

El mensaje se hizo viral pues se creyó que se refería a Aaron Mercury.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
priscila valverde y alexis ayala.jpg
Famosos
Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala
La ex habitante de La Casa de los Famosos habló sobre el “Priscila, la, la, la, la, la” que le dedicó Alexis horas antes dentro del reality show
August 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México
August 24, 2025
Famosos
¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM
August 24, 2025
Famosos
Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”
August 23, 2025

La relación que Yeri Mua quiere olvidar

Aaron Mercury y Yeri Mua fueron novios “hace tiempo”. Ninguno de los dos ha querido precisar cuánto tiempo duraron ni en qué etapa de su vida exactamente fueron pareja. “Yo todavía era pelinegra”, dijo alguna vez Yeri Mua.
Lo cierto es que esa relación terminó tan mal que Aaron Mercury hizo un video largo para acusar a Yeri Mua de haberlo engañado y manipulado, mientras que ella señaló que su relación fue algo tan poco importante que ni siquiera puede decir que lo odia.

El mensaje de Yeri Mua se hizo tan viral que ella misma tuvo que escribir una aclaración:

“Neta ¿cómo les hago entender que eso fue hace años. Me vale ese wey y esta temporada de La casa de los famosos no la veo ¡y si la viera sería Team Abelito!

La aclaración de la influencer, sin embargo, no tuvo credibilidad entre sus seguidores, quienes la criticaron primero por hablar sobre la orientación de otra persona y también por su referencia a La Casa de los Famosos.

yeri mua.png

“Tira la piedra y esconde la mano”, se lee entre los comentarios de la publicación.

Yeri Mua Aarón Mercury
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
casa-famosos-paranormal.jpg
Famosos
¿Un fantasma? VIDEO prueba actividad paranormal en La Casa de los Famosos México... y ya había ocurrido
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
itati-cantoral---hijos.jpg
Famosos
Itatí Cantoral celebra su carrera pero nos confiesa: “Ser mamá es el papel que más amo”
La actriz regresa a los melodramas en TV Azteca.
August 29, 2025
 · 
Nayib Canaán
gorra-nino-Kamil-Majchrzak.jpg
Viral
Tipo le roba a niño la gorra que tenista Kamil Majchrzak le había regalado; se hizo viral y esto pasó
Kamil Majchrzak buscó al niño... e internet busca al sujeto.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Derbez.png
Series y Cine
“De Viaje con los Derbez” estrena quinta temporada en Japón

El tráiler ya está disponible y el estreno será el 26 de septiembre por Prime Video.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
shakira--gnp.jpg
Famosos
¿Shakira GRATIS en el Zócalo? Alertan que ya te deberías ir formando
La colombiana llegó para quedarse en CDMX.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero