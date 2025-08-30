El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”

Por primera vez desde que comenzó la actual temporada de La Casa de los Famosos México, Yeri Mua habló sobre el pasado de Aaron Mercury.

El influencer se ha convertido en una sorpresa dentro del reality show hasta llegar a ser un favorito para llegar a la final. Ha establecido una alianza importante con Alexis Ayala pero también una relación estrecha con Aldo de Nigris.

En varios momentos ha hecho declaraciones polémicas, como cuando le dijo a Olivia Collins que era virgen, pero también ha jugado el rol de soltero codiciado.

Elaine Haro ha dado indicios de que quisiera establecer algún lazo romántico con él pero Aaron siempre la ha rechazado. Eso fue lo que provocó una confusión en la que algunos usuarios de redes sociales supusieron que Yeri Mua hablaba de él cuando publicó un tuit controversial.

“No necesita salir del clóset. Es obvio”, publicó la influencer en su cuenta de X.

El mensaje se hizo viral pues se creyó que se refería a Aaron Mercury.

La relación que Yeri Mua quiere olvidar

Aaron Mercury y Yeri Mua fueron novios “hace tiempo”. Ninguno de los dos ha querido precisar cuánto tiempo duraron ni en qué etapa de su vida exactamente fueron pareja. “Yo todavía era pelinegra”, dijo alguna vez Yeri Mua.

Lo cierto es que esa relación terminó tan mal que Aaron Mercury hizo un video largo para acusar a Yeri Mua de haberlo engañado y manipulado, mientras que ella señaló que su relación fue algo tan poco importante que ni siquiera puede decir que lo odia.

El mensaje de Yeri Mua se hizo tan viral que ella misma tuvo que escribir una aclaración:

“Neta ¿cómo les hago entender que eso fue hace años. Me vale ese wey y esta temporada de La casa de los famosos no la veo ¡y si la viera sería Team Abelito!

La aclaración de la influencer, sin embargo, no tuvo credibilidad entre sus seguidores, quienes la criticaron primero por hablar sobre la orientación de otra persona y también por su referencia a La Casa de los Famosos.

“Tira la piedra y esconde la mano”, se lee entre los comentarios de la publicación.

