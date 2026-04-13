¡ESCÁNDALO REAL! Revelan que el rey Felipe VI habría engañado a Letizia con Miguel Bosé y Alejandro Sanz

El periodista Joaquín Abad está poniendo en jaque a la Casa Real de España luego de publicar su libro ‘Los novios de Felipe’, donde expone los supuestos romances del rey Felipe VI con artistas como Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

Según recogen medios locales, el también escritor comenzó una investigación desde el año 2000 cuando escuchó por primera vez el rumor de que el rey, quien en ese entonces era príncipe de Asturias, era gay.

Más de dos décadas después, se publica el libro con más de 290 páginas que resumen la vida del monarca.

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En la sinopsis, el libro explora la vida personal de Felipe desde su infantil en el Palacio de la Zarzuela, pasando por su formación miliar, hasta llegar a sus vínculos más cercanos a lo largo de los años.

La publicación también pone en la mesa las relaciones sentimentales del monarca tanto con mujeres como con hombres, incluyendo amistades que, según Abad, habrían ido más allá de lo público.

Entre los señalamientos destacan los vínculos con figuras como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, además de empresarios, militares y personajes de la élite española.

También se menciona a Álvaro Fuster, amigo cercano del rey desde su juventud, así como episodios durante su etapa en academias militares que habrían alimentado rumores sobre su orientación.

En el libro todo se presenta como parte de una reconstrucción basada en testimonios, contexto y versiones no oficiales.

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Hasta ahora, ni Felipe VI, ni su esposa Letizia Ortiz, ni otros miembros de la Casa Real han respondido públicamente a estas afirmaciones.

El rey Felipe VI es una de las figuras más reservadas dentro de la monarquía. Está casado con Letizia con quien tiene dos hijas: Sofía de Borbón y la próxima reina de España, Leonor de Borbón, quien en la actualidad se encuentra en su formación militar.