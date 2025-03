El radical cambio de look de Ángela Aguilar que desató las teorías: ¿es la doble de Cazzu?

La hija menor de Pepe Aguilar, de 21 años , convirtió el corte de cabello bob en una parte característica de su look; sin embargo, en las últimas semanas la joven optó por colocarse extensiones castañas y rubias para darle un nuevo toque a su cabeza; ahora, llegó una nueva transformación viral.

Ángela Aguilar realmente se esfuerza en alejarse de las polémicas y demostrar que si ella es famosa es por su talento; sin embargo, todo apunta a que será realmente difícil que los internautas olviden su escándalo desatado con Christian Nodal y Cazzu , por ejemplo.

¿POR QUÉ COMPARARON EL CABELLO DE ÁNGELA AGUILAR CON EL DE CAZZU?

En las últimas horas salió a la luz un video de Ángela Aguilar presumiendo un nuevo cambio en su cabello, el cual ahora tiene un tono más oscuro y con un diseño ondulado que, aunque conquistó a muchas personas, también generó toda clase de burlas en plataformas como X y Facebook.

Otro cambio de look llegó a Ángela Aguilar en menos de un mes como bien lo demostró el estilista Miguel de la Mora, quien a través de su cuenta de Instagram “Micky Hair” compartió su trabajo en el pelo de la famosa: “Ángela Aguilar con un cambio de impacto, 300 g de extensiones premium + un diseño de color espectacular. ¡Miren el resultado!”, escribió.

El pelo de Cazzu también es oscuro y ondulado: por ello, más de un internauta acusó a Ángela Aguilar de querer imitar a todas las exnovias de su ahora esposo Christian Nodal, ejemplo de ello es el vestido que la hija de Pepe Aguilar lució en los Premios Lo Nuestro y que resultó ser sospechosamente similar a un diseño presumido por Belinda.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL NUEVO CABELLO DE ÁNGELA AGUILAR?

Los usuarios de Instagram fueron contundentes: por más que Ángela Aguilar haga cambios en su apariencia las burlas y comparaciones con sus “rivales de amores” no se detendrán ya que, como bien consideraron, no es el look sino la actitud de la joven lo que cae mal.