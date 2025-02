¿Belinda respondió al desplante de Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro? Esto hizo cuando la prensa la enfrentó

Belinda fue intervenida por la prensa para buscar una respuesta sobre el supuesto desplante de Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro 2025 , un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Si bien no ofreció palabra alguna, su actitud lo dijo todo.

¿Qué dijo Belinda sobre el supuesto desplante de Ángela Aguilar?

La cantante de “Cactus” se percató de que los periodistas de Chismorreo se acercaban hacia ella, por lo que decidió caminar rápido. Aún así, le preguntaron directamente sobre su opinión, pero ella decidió guardar silencio.

▶️ ¡Hasta uso una cobija! Belinda decidió evitar los cuestionamientos de la prensa en una conferencia; a su salida se cubrió con una cobija para que no la vieran.



📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/0JFjYZ73hX — @telediario (@telediario) February 27, 2025

Una mujer que acompaña a Belinda rápidamente intentó alejarla de las cámaras diciendo: “No, no, no. Afuera, afuera”.

Luego, minutos más tarde, supuestamente Beli salió del lugar cubierta por una cobija gris, con el fin de que no la identificaran. Subió a un auto blanco y huyó de allí.

¿Qué le hizo Ángela Aguilar a Belinda en Premios Lo Nuestro 2025?

Ángela Aguilar habría tenido una actitud negativa sobre la presentación de Belinda en Premios Lo Nuestro. Se dice que la esposa de Christian Nodal se levantó de su asiento y salió del evento cuando la cantante pop interpretó su más reciente canción “La Cuadrada”, junto a Tito Double P.

Si bien este acto de salir de allí de manera apresurada no ha sido confirmado por el equipo de la cantante, el video desató críticas en su contra.

Y es que también la acusaron de “celosa” por supuestamente no haber dejado que Christian Nodal asistiera al evento por temor a un encuentro con Beli. No obstante, se dice que el ex de Cazzu realmente estaba ocupado trabajando.

Lo que es un hecho es que Ángela y Nodal terminaron con los rumores de una crisis en su relación , pues fueron captados juntos en el aeropuerto de Toluca.

NO TE PIERDAS: