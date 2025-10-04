Suscríbete
Famosos

El primer finalista de Top Chef VIP llora al ver a su madre: “Mira lo que hice”

El reality show de cocina está en sus días finales

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
salvador zerbni mama papa.jpg

Hubo sorpresas para todos los participantes en la semifinal

Instagram

“Estoy orgullosa de ti, de verte tan feliz”, dijo la mamá de Salvador Zerboni cuando lo vio llegar con el platillo con el que participó en la semifinal de Top Chef VIP.

El reality show de cocina está en su semana final y ya solamente quedan, además de Zerboni, Cristina Porta, Matías, Paco Pizaña, Lorena Herrera y Angélica Celaya.
En la competencia de este viernes se definió al primer finalista de la competencia mediante una cocinada en la que se le pidió a los concursantes que la hicieran con mucho amor.

Todo sobre Top Chef VIP

Notas sobre el reality show Top Cef VIP

norkys--.jpg
Famosos
Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”
Se presenta en varias ciudades de EEUU y otros países.
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
Famosos
Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP
August 18, 2025

Al entregar el platillo se dieron cuenta de la razón de esa peculiar petición: a cada uno de ellos los recibió un grupo de sus seres más queridos.

El encuentro de Zerboni con sus papás

A Matías, por ejemplo, lo recibió su abuela, una mujer encantadora que se abrazó al cuello del influencer y no lo soltaba mientras él le decía “te amo”.

Para Salvador Zerboni la sorpresa fue que el platillo fue para su mamá y su papá. Luego de abrazarse, llorar y comer, Zerboni contó lo que significó esa experiencia.

salvador zerboni.png

Salvador Zerboni preparó langosta

Instagram

“Este maldito juego no deja de sorprenderme. Todos los días tiene algo bonito que darme”.

En esta ocasión tuvo razón incluso también por lo que le pasó dentro de la competencia ya que cuando llegó el momento de anunciar al ganador de este programa, Toño de Livier lo nombró.

“El primer finalista eres tú, Zerboni”

Top Chef VIP salvador zerboni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mónica-Garza-Matilda.jpg
Famosos
La hija de Mónica Garza tuvo boda gótica con cráneos, cuervos y vestido blanco
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Serradilla.jpg
Famosos
Ana Serradilla aclara rumores: ¿le bajó el marido a su mejor amiga y se casó con él?
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Niruka-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Niurka se lanza contra Susana Zabaleta y critica sus zafarranchos con la prensa
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
paty-navidad-anabel-hdz-.jpg
Famosos
Paty Navidad demanda a Anabel Hernández tras escándalo por el “catálogo de actrices”... “Es una vil mentira”
October 03, 2025
 · 
Gilberto Barrera
5-beneficios-emocionales-que-deja-tener-una-casa-limpia.png
Vida y Hogar
5 beneficios emocionales que deja tener una casa limpia
Una casa limpia y bien organizada puede brindarte más felicidad y estabilidad interna durante toda la semana.
October 03, 2025
Marco-Chacón-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe el silencio sobre intento de envenenamiento por Imelda Tuñón
La guerra de declaraciones entre Maribel Guardia, su esposo y su exnuera está lejos de terminar.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dalílah-Polanco-Ludwika-Paleta.jpg
Famosos
Dalílah Polanco hace insólito comentario de Ludwika Paleta sobre deshacerse de un cadáver
La finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ tiene una sólida amistad con la actriz de origen polaco.
October 03, 2025
Anuel-AA.jpg
Famosos
Anuel AA enfrenta demanda millonaria por agresión contra un hombre en Florida
La compensación que exige la víctima asciende a 50 mil dólares.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez