El primer finalista de Top Chef VIP llora al ver a su madre: “Mira lo que hice”

“Estoy orgullosa de ti, de verte tan feliz”, dijo la mamá de Salvador Zerboni cuando lo vio llegar con el platillo con el que participó en la semifinal de Top Chef VIP.

El reality show de cocina está en su semana final y ya solamente quedan, además de Zerboni, Cristina Porta, Matías, Paco Pizaña, Lorena Herrera y Angélica Celaya.

En la competencia de este viernes se definió al primer finalista de la competencia mediante una cocinada en la que se le pidió a los concursantes que la hicieran con mucho amor.

Al entregar el platillo se dieron cuenta de la razón de esa peculiar petición: a cada uno de ellos los recibió un grupo de sus seres más queridos.

El encuentro de Zerboni con sus papás

A Matías, por ejemplo, lo recibió su abuela, una mujer encantadora que se abrazó al cuello del influencer y no lo soltaba mientras él le decía “te amo”.

Para Salvador Zerboni la sorpresa fue que el platillo fue para su mamá y su papá. Luego de abrazarse, llorar y comer, Zerboni contó lo que significó esa experiencia.

“Este maldito juego no deja de sorprenderme. Todos los días tiene algo bonito que darme”.

En esta ocasión tuvo razón incluso también por lo que le pasó dentro de la competencia ya que cuando llegó el momento de anunciar al ganador de este programa, Toño de Livier lo nombró.