¿Romance entre Salvador Zerboni y Angélica Celaya? Este abrazo en Top Chef VIP levanta sospechas

Zerboni y Celaya están en la semifinal del reality show de cocina, en el que los fans ya los shippearon

October 02, 2025 • 
Alejandro Flores
salavador zerboni angelica celaya.jpg

El festejo de Angélica Celaya

Instagram

La semifinal de Top Chef VIP está lista. Lorena Herrera, Angélica Celaya, Cristina Porta y Paco Pizaña ya habían conseguido su pase en días anteriores pero este 2 de octubre entraron a la cocina Matías Ochoa, Salvador Zerboni y Yany Prado.

Solo dos de ellos conseguirían entrar a la semifinal y la competencia fue dura. El primer platillo de enfrentamiento fue entre Matías y Yany, en donde finalmente los jueces se decantaron por Matías.
La reacción del influencer experto en realities fue desconcertante. Casi no hizo expresión alguna de emoción y apenas y abrazo a Yany Prado. Luego levantó el puño a la altura de su pecho y fue todo.
Más adelante, en la entrevista del programa, explicó la razón de estas reacciones.

“Fue un triunfo tan duro y que requirió de tanto trabajo que merezco guardármelo para mí”.

De modo que la parte final enfrentó a Salvador Zerboni contra Yany Prado. Una vez que presentaron sus platillos, la chef Betty fue la encargada de dar a conocer el nombre del semifinalista.

Así fue el festejo de Celaya y Zerboni

Mientras esperaba la respuesta, Zerboni sobó su Aluxhef, el amuleto que la ha traído suerte durante esta temporada y que siempre cuelga de su cuello,

“El ganador del último lugar en la semifinal, eres tú, Zerboni”, dijo la chef Betty.

Zerboni se emocionó y recibió el abrazo de Lorena Herrera, con quien ha tenido roces a lo largo de toda la temporada.
Pero lo que resultó sorpresivo es que Angélica Celaya, quien también ya está en la semifinal y veía la competencia desde la cava, gritó de alegría y echó a correr para llegar a la cocina y lanzarle un efusivo abrazo a Salvador Zerboni.
Desde la mitad de esta temporada, el público ha notado una química entre ambos participantes.
La escena de su abrazo en esta competencia alimentó aún más el shippeo.

“Es obvio que estás locamente enamorada de él. Los ojos no mienten”, escribió una fan de Top Chef VIP en la publicación en la que por cierto, Celaya escribió una felicitación personal a Zerboni.

“Hacen muy bonita pareja”, se lee en otro comentario.

zerboni angelica celaya.png

Los comentarios del shippeo

Instagram

Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los actores ha confirmado el romance.

Top Chef VIP salvador zerboni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
