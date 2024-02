El pícaro mensaje de Gomita tras la separación de Cristian Castro: ‘Que me busque’

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin, dejando un sabor agridulce entre los seguidores de la pareja; sin embargo, para Gomita, la soltería del cantante podría significar una oportunidad.

El truene de Cristian Castro y Mariela Sánchez se dio en medio de fuertes rumores de violencia, infidelidades y escenas de celos , especulaciones que se fortalecieron luego de que la modelo argentina fuera captada llorando en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando se dirigía a Argentina tras la ruptura; sin embargo, ambos famosos se encargaron de desmentir estos dichos.

“Ella es una chica muy buena, todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”, dijo Castro, mientras que Mariela Sánchez aseguró que nunca hubo situaciones de violencia y menos problemas con Verónica Castro: “Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada”, señaló.

Sin embargo, para muchas fans de Cristian Castro la controversia podría quedar de lado ante el hecho de que, otra vez, el cantante está soltero, algo que podría significar una oportunidad para alguna chica, y Gomita no dudó en apuntarse.

GOMITA SE ANOTA PARA “CONSOLAR” A CRISTIAN CASTRO

Cristian Castro no lleva ni una semana de soltería, pero las propuestas de citas no tardaron en llegarle como “pan caliente”. Sobre esto, Gomita expresó que sí le gustaría ser la siguiente conquista del cantante.

“Que me busque, yo lo consuelo...”

Gomita ya había dejado ver el enorme interés que Cristian Castro despertó en ella cuando participó en el reality show Hotel VIP, en donde le robó un beso al cantante que lo dejó literalmente congelado; ahora, luego de la ruptura con Mariela Sánchez, la creadora de contenido no dudó en pronunciarse ante la “disponibilidad” del famoso.

“Sí sentí feo que hayan terminado, porque aparte se veían muy bien, ella está súper guapa, a él lo veíamos más activo en redes sociales, que eso está súper bonito”, señaló Gomita, quien lamentó la ruptura, aunque también reconoció que no puede juzgar a la pareja:

“No es que yo sea un reemplazo, pero estaría padre, ¿no?”

“(Cristian) se me hace un gran personaje, un diamante en bruto. No sabemos el contexto, no sabemos también qué pudo haber pasado ella, o qué está pasando él, no puedo juzgar”, señaló la influencer, quien le mando un pícaro mensaje a Castro para finalizar.

“Que me busque, yo lo consuelo... no, cómo creen. Me cayó muy bien, siento que tiene un súper carisma, y es muy lindo y es buena persona, pero a lo mejor también tiene de repente sus desbalances, como todos. Le diría que ojalá regrese con ella, que sean muy felices, y si no, no es que yo sea un reemplazo, pero estaría padre, ¿no?”, expresó.