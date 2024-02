Cristian Castro confiesa que Verónica Castro está peleada con su tía por la herencia de su abuela

Verónica Castro está en desacuerdo con el testamento que dejó su mamá, doña Socorro, quien falleció en abril de 2020 durante la pandemia de Covid-19.

Cristian Castro, quien anda muy enamorado de su nueva novia argentina de nombre Mariela Sánchez, reveló que su mamá se preocupó por darle la mejor calidad de vida a su abuelita, pero actualmente existen problemas entre Verónica Castro y su tía, Beatriz, por los bienes que dejó Socorro Castro Alba y cómo quiso que se repartieran.

“Hay cierta tensión, sí, porque mi abuela cuando muere le deja sus propiedades a la hija más desprotegida, que es Beatriz. Entonces, ahí bueno de pronto no sé si mi mamá quizá dijo: ‘Bueno, ¿y a mí qué me toca?’. Son propiedades que mi madre le compró a mi abuela, las puso a su nombre y fueron regalos en vida, esos regalos, que no son muchos, se los dio a su hija Beatriz, que realmente ha tenido problemas muy fuertes”.

“Tuvo cáncer mi tía Beatriz y realmente un problema de vista tremendo, así que ella quiso de alguna manera que Beatriz quedara protegida. Incluyéndome yo, mis tíos y mi madre, quedamos desconcertados, pero bueno, fue la decisión de la abuela y se debe de respetar”, indicó ‘El gallito feliz’ al programa argentino ‘A la tarde’.

Se sabe que después de la muerte de doña Socorro Castro Alba, ‘La Vero’ cambió su testamento, pero al momento se desconoce cómo se repartirá su herencia.

También puedes ver:

Daniela Romo rinde hermoso homenaje a Tina Galindo con fotos inéditas a su lado

Christian Nodal reacciona a la nueva canción de Belinda, Cactus

Sorprenden a Charito Ruiz con supuesto nuevo novio y Ernesto D’Alessio reacciona