El pasado de Lis Vega en Big Brother: se enamoró pero la rechazaron en el día 11

La cantante, bailarina y actriz estuvo en el reality show en 2005. Sasha Sókol ganó esa edición

October 26, 2025 • 
Alejandro Flores
Lis Vega fue expulsada en la semana 15

Lis Vega estaba en uno de sus momentos de mayor popularidad cuando entró a Big Brother en 2005.

Luego emigrar de Cuba, encontró en México la oportunidad que buscaba para convertirse en actriz: protagonizó la película “Mi verdad”, en la que Juan Osorio en su papel de productor y escritor contaba la historia de su relación tormentosa con Niurka.
Entró entonces a la quinta edición del reality, que sería ganado por Sasha Sokol y en la cual compartió casa con famosos como Luis Hernández, René Franco, Raquel Bigorra, Emir Pabón y, el que se convirtió en su amor imposible: Arturo Carmona.
Carmona atravesaba entonces por un momento complicado de su vida. Su carrera de futbolista se acabó por una lesión y su separación de Alicia Villarreal lo perseguía como un karma.
Desde los primeros días, Carmona y Vega establecieron una dinámica de coqueteo mutuo que los llevó, en la tercera semana de encierrto a una fuerte discusión acerca de sus sentimientos.

Durante una de las fiestas que se organizaban dentro del reality show, Lis Vega tomó a Carmona por los hombros y le dijo:

“A mí me gusta esto... y también me gusta esto”, mientras lo abrazaba y lo besaba.

Lis Vega y Arturo Carmona en la fiesta del día 11

Carmona, sin embargo, repetía sin cesar frases sobre lo mucho que la respetaba.
Conforme la conversación avanzaba, Lis Vega se mostraba más desilusionada:

“La que está mal soy yo, tú no estás mal, yo estoy mal: por ser entregada, por querer algo que es imposible”.

A pesar de que le dice que lo quiere, que le permita demostrarle sus sentimientos “allá afuera” y que le gusta mucho su forma de ser, Arturo Carmona no cede.

En la primera semana, Lis mostró su pasión por el baile junto a Charly

¿Por qué rechazó Arturo Carmona Lis Vega en Big Brother?

20 años después, en el podcast de Fernando Lozano, el ex futbolista explicó las razones de su comportamiento. Dijo que rechazó a Lis Vega porque no quería darle un mal ejemplo a su hija y que para él resultaba inconcebible que en 11 días alguien pudiera enamorarse.

“Lo que yo creo, y eso nunca lo he platicado con Lis, pero yo creo que lo que pasó es el que dolió en el ego femenino que la rechazara. Le tuve que decir ‘respétate’. Pero creo que le pegó es que había 24 cámaras y todo mundo viendo que la rechazaban”.

Carmona segura que aquella experiencia resultó aleccionadora para él, que siempre buscó la manera de hablar con Lis para “herirla lo menos posible":

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
