El pasado de Fabiola Campomanes en Big Brother: romance, peleas y el apoyo de Yolanda Andrade

Campomanes participó en la cuarta edición del reality show, la cual fue ganada por Roxana Castellanos

October 24, 2025 • 
Alejandro Flores
fabiola campomanes (1).jpg

Fabiola quedó en cuarto lugar

Televisa

Hay muchas coincidencias en la participación de Fabiola Campomanes en la Granja VIP.

La más conocida es que se ha encontrado dentro del reality show con Sergio Mayer Mori, a quien conoce desde niño. Pero esa coincidencia lleva a otra: Campomanes estuvo en un reality show hace 20 años junto con su papá, Sergio Mayer.
Fabiola se ha convertido en una de las granjeras que más contenido ha generado dentro del nuevo reality show de Azteca, sobre todo por su historia dentro del medio artístico en los últimos 10 años.
Campomanes ha dicho que se siente excluida del medio, que después de un primer boom a principios del siglo XX, su carrera tuvo un bache del que le ha costado mucho trabajo salir.
Fabiola, lo que añora, es efectivamente la popularidad y éxito que tuvo alrededor de aquel 2004, cuando ganó el cuarto lugar de la cuarta edición de Big Brother VIP y que aquí recordamos.

roxana y Campomanes9.png

Roxana Castellanos al frente, Fabiola atrás

Televisa

Los carritos de Yolanda Andrade

Los famosos “carritos”, que eran autos compactos con altavoces que se alquilaban para mandar mensajes desde la calle hacia adentro de la casa de Big Brother, se popularizaron desde el primer Big Brother.
Para el de 2004 ya era una norma llevar apoyo a los habitantes. Así fue en el caso de Yolanda Andrade que le llevó uno a Fabiola Campomanes con mensajes muy específicos: le recomendaba alejarse de ciertas personas y convivir más con otras (incluyendo a Mayer), al mismo tiempo que repetía una y otra vez que la quería.

Campomanes escuchó desde el jardín de aquella casa y se emocionó hasta llorar.

El romance polémico

“A Sergio Mayer nadie lo quería”, ha dicho Fabiola Campomanes al recordar cómo empezó su relación con el actor durante el encierro de aquel Big Brother.
La actriz explica que a ella siempre le ha movido emocionalmente relacionarse con las personaes que parecen desvalidas o poco fuertes por lo que de inmediato sintió una conexión con Mayer.

En las cámaras de Big Broher quedaron momentos intensos de aquella relación que comenzó cuando, por sorteo, Mayer y Mori tuvieron que dormir en la misma cama.

La pelea

Pero el momento que con el paso de los años más se recuerda de Fabiola hasta incluso convertirse hoy en un video viral es cuando compartieron una Suite del Líder justo después de que fue expulsado Poncho Vera que era uno de los más queridos dentro del reality.
Campomanes y Mayer pelearon porque él consideraba que había sido el culpable de la salida de Poncho, pues él lo nominó. Pero luego Fabiola le reprocha que esa actitud es para hacerse la victima.
-Tú no lo expulsaste, le girta Fabiola
-Yo no, el publico, recrimina Mayer

Finalmente, Campomanes quedó en cuarto lugar y el primer lugar fue para Roxana Castellanos, quien en su cuenta de Instagram tiene un video de aquel momento en el que colocaron a todos los concursantes en una especie de plataforma colgante.

Sergio Mayer fue segundo lugar y a Campomanes se le puede ver justo detrás de Roxana.
Campomanes

Fabiola Campomanes Big Brother México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
