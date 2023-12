El papá de Octavio Ocaña le lanzó una fuerte amenaza a un periodista: el video del tenso momento

El papá de Octavio Ocaña, no dudó en expresar su molestia ante un periodista que presentó una versión alternativa sobre la muerte del entrañable actor de “Vecinos”.

Octavio Pérez emitió unas intensas declaraciones luego de que el reportero Carlos Jiménez considerara que Octavio Ocaña se habría disparado solo en medio de la persecución policial de la que fue víctima, lo que significaría un homicidio culposo en lugar de doloso.

Hace unos días, uno de los policías que participó en la persecución contra Octavio Ocaña fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por homicidio doloso y abuso de autoridad, acreditándose así la participación de los oficiales en la muerte del actor.

La versión del periodista es contraria a la sentencia que recibió el expolicía Leopoldo Azuara, algo que despertó la ira de Octavio Pérez.

¿QUÉ DIJO CARLOS JIMÉNEZ SOBRE LA MUERTE DE OCTAVIO OCAÑA?

Carlos Jiménez desató la controversia al señalar que Octavio Ocaña se habría disparado accidentalmente con su propia arma:

“Chocaron la camioneta y provocaron que volcara la camioneta, y con la pistola que tenía en la mano se disparara”

“Es cierto que los policías fueron imprudentes y por eso la Fiscalía les imputa el delito de homicidio, porque ellos aprovechándose de que son autoridad y sabiendo que podían provocar algo mayor, le dispararon a la camioneta de Octavio (...) Chocaron la camioneta y provocaron que volcara la camioneta, y con la pistola que tenía en la mano se disparara”, señaló el reportero.

OCTAVIO PÉREZ AMENAZA A REPORTERO: SUS FUERTES DECLARACIONES

Estas declaraciones, que refutan la versión del homicidio doloso, desataron la furia de Octavio Pérez, quien criticó al periodista con estas fuertes palabras: “Se mete con todo el mundo y se cree el mejor investigador”; incluso, el padre de Octavio Ocaña fue más allá:

“No, amigo, conmigo no te metas, nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa”

“Pero no, amigo, conmigo no te metas, nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa, yo soy un papá dolido; conmigo no te metas, así te lo digo, yo no soy cualquier persona”, aseguró.