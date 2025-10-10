Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”

El equipo de Mauricio Islas empezó en La Isla con una derrota.

El reality show de Telemundo en el que un puñado de famosos se someten a pruebas extremas para sobrevivir en una isla desierta, ya tuvo a su primer participante emocionalmente quebrado: Mauricio Islas.

El actor y conductor mexicano tiene una larga trayectoria como galán de telenovelas y más recientemente como locutor y conductor en programas de revista.

Islas fue derrotado físicamente pero no emcionalmente Instagram

Sin embargo, atraviesa por una crisis derivada de una mala racha que lo tiene con las emociones a punto de expresarse.

Así sucedió durante el primer día de competencia, en el que perdió la prueba de su equipo, lo que significó que todos ellos vivirán en Playa Baja durante esta semana.

“Vine a la Isla a reencontrarme”

En La Isla hay tres playas: Alta (con todos los lujos y comodidades posibles), Media (con un cierto nivel de confort) y Baja (que es en realidad una barraca con un poco de comida).

Islas, tras perder su competencia, fue consolado por sus compañeros. Él, a punto de llorar, explicó:

“Una de las razones por las que vine aquí es porque me quiero recuperar la confianza en mí, en Mauricio Islas el adulto”.

El actor y concursante explica que al escuchar que lo apoyaban, que creían en él a pesar de sus errores, se convirtió en una emoción gratificantes hasta el punto de que lo hicieron feliz.

Horas más tarde, ya mucho más tranquilo, apareció en la Playa Baja.

“Llegamos tarde, legamos cansados y así va terminando nuestro día, con una fogata, con una sopita y con mucho corazón”.

La Isla Desafío extrema tiene un premio de 4 millones de pesos.