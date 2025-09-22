El octavo eliminado de La Casa de los Famosos es de Team Día y no fue Dalilah Polanco

La Casa de los Famosos está en su etapa final: ya solo falta dos semanas para conocer al ganador de los 4 millones de pesos.

La octava semana de eliminación mantuvo el suspenso hasta muy cerca del cierre de las votaciones porque este mismo domingo también se resolvió la salvación.

Finalmente, luego de un reto cardíaco en el Elevador del Destino, el ganador del robo de salvación fue Aldo de Nigris. Desde ese momento se supo que el reto de salvación era un trámite.

Se enfrentaron Aldo y Abelito en un juego de destreza y el ganador fue Abelito, quien obviamente salvó a Aldo.

Mensajes que hicieron llorar a los nominados

Una vez que quedaron los 3 nominados, ya sin Aldo, Galilea Montijo se conectó con ellos para mostrarles un video a cada uno de ellos cuyo resultado fueron lágrimas de los 3.



Para Dalilah, el video fue de su madre, quien estaba con los perros de la actriz y le dijo con emoción: “Estoy como gallina sin dormir porque te veo todo el tiempo”. En el caso de Shiky, el mensaje fue de parte de sus padres, quienes le dijeron que lo extrañan y lo aman. Para Guana el video fue de su familia en pleno. Hermanos y padres le dijeron que mucha gente lo apoya porque “está muy cerca de la final”.

¿Quién fue eliminado este 21 de septiembre?

Luego de que Abelito salvó a Aldo de Nigris, los otros tres nominados hablaron entre ellos para darse ánimos.

“Yo me voy de aquí con muchos aprendizajes, con muchas cosas que pensar, que sentir y que hacer”, dijo Dalilah.

Ella fue la que se salvó primero, dejando en el carrusel a Shiky y Guana.

El eliminado finalmente fue Guana.

