El miedo que Abelito superó gracias a Guana: ahora ya nada en la alberca

Abelito llegó a La Casa de los Famosos sin saber nadar.

Cuando lo convencieron de meterse a la alberca, tenía tanto miedo que Guana, Aldo de Nigris y Adrián Di Monte apenas podían animarlo a zambullirse.

“Te voy a poner mi brazo aquí, y te voy a soltar”, le dijo Guana en aquella primera ocasión en la que intentó aprender a nadar.

Abelito está en la semana final y luego de nueve semanas en La Casa puede presumir que además de haberse ganado la simpatía del público que vota por él, también superó el miedo a hundirse.

En aquellos primeros días en La Casa, Guana, Aldo y Adrián le daban consejos para flotar pero Abelito, como suele pasar con todos los principiantes en la natación, no alcanzaba a mantenerse a flote por el miedo a hundirse.

“Mueve los pies en círculo, y las manos no las metas al agua”, le decía Adrián.

Así nada Abelito

En esta última semana, el influencer aprovechó un momento de solaz para entrar a la alberca junto con Aldo de Nigris.

En el clip se le puede ver que baja por la escalinata y luego se atreve a lanzarse para nadar de buzo hasta la pared de enfrente, donde lo espera Aldo.

Me da un buen de sentimiento ver a Abelito nadando sin miedo en la alberca, cuando antes le daba muchísimo miedo porque no sabía 🤧 tqm Aldo, gracias por enseñarle y darle la confianza de que alguien va estar para él si sucede algo



los kiero muxho!!



pic.twitter.com/Lj3MddRxhy — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 1, 2025

Aunque no alcanza a llegar, Abelito nada como pez y luego da vuelta para agarrarse de un tubo en la pared lateral.

“Alcancé a dar vuelta, ¿viste?”, dice con emoción.

Aldo, igual de emocionado, festeja lo que es, en muchos sentidos, uno de sus mayores éxitos en La Casa de los Famosos.