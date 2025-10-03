Suscríbete
Famosos

El miedo que Abelito superó gracias a Guana: ahora ya nada en la alberca

La Casa de los Famosos ha significado un aprendizaje en particular para Abelito

October 02, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito nada.jpg

Antes de saber nadar (con Guana), después de aprender a nadar (con Aldo)

Abelito llegó a La Casa de los Famosos sin saber nadar.

Cuando lo convencieron de meterse a la alberca, tenía tanto miedo que Guana, Aldo de Nigris y Adrián Di Monte apenas podían animarlo a zambullirse.
“Te voy a poner mi brazo aquí, y te voy a soltar”, le dijo Guana en aquella primera ocasión en la que intentó aprender a nadar.
Abelito está en la semana final y luego de nueve semanas en La Casa puede presumir que además de haberse ganado la simpatía del público que vota por él, también superó el miedo a hundirse.
En aquellos primeros días en La Casa, Guana, Aldo y Adrián le daban consejos para flotar pero Abelito, como suele pasar con todos los principiantes en la natación, no alcanzaba a mantenerse a flote por el miedo a hundirse.

“Mueve los pies en círculo, y las manos no las metas al agua”, le decía Adrián.

Así nada Abelito

En esta última semana, el influencer aprovechó un momento de solaz para entrar a la alberca junto con Aldo de Nigris.
En el clip se le puede ver que baja por la escalinata y luego se atreve a lanzarse para nadar de buzo hasta la pared de enfrente, donde lo espera Aldo.

Aunque no alcanza a llegar, Abelito nada como pez y luego da vuelta para agarrarse de un tubo en la pared lateral.

“Alcancé a dar vuelta, ¿viste?”, dice con emoción.

Aldo, igual de emocionado, festeja lo que es, en muchos sentidos, uno de sus mayores éxitos en La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos México Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
