El hermano de Ángela Aguilar pasó Navidad en ‘familia’ pero no es la que lleva su sangre: su letal mensaje en redes

El distanciamiento que tiene el mayor de los Aguilar con su familia quedó reflejado una vez más debido a que, como bien lo confirmó Emiliano en sus redes sociales, la Navidad de este 2024 la festejó con su “otra familia” y no con Pepe Aguilar y sus otros hermanos: Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar.

A pesar de que Emiliano Aguilar aseguró hace unas semanas que la relación con su papá estaba mejor, muchas personas se quedaron con la duda ya que el rapero también mencionó que Pepe Aguilar ni siquiera conocía a su nieta , ¿será que el distanciamiento aún es vigente entre ellos?

¿CON QUIÉN FESTEJÓ EMILIANO AGUILAR LA NAVIDAD?

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar publicó un carrusel de fotos acompañado de un mensaje navideño que muchos interpretaron como un “raspón” para Pepe Aguilar ya que el joven, lejos de fotografiarse con la famosa dinastía, posó al lado de su círculo de amigos más cercanos.

“Con mi familia en la COLONIA LIBERTAD (…) esa gente me ha cuidado y ha estado ahí conmigo cuando no he tenido nada, gracias a ellos soy quien soy”, escribió el hijo mayor de Pepe Aguilar en el post que, hasta ahora, acumula más de 22 mil Me Gusta.

El letal dardo que Emiliano Aguilar le lanzó a Pepe Aguilar y de paso a sus otros hermanos no pasó desapercibido por los internautas, quienes no dudaron en reaccionar a través de la caja de comentarios con opiniones divididas que fueron del apoyo a las críticas por su actitud.

"¿Ya se le olvidó cuando te sacó de la cárcel tu papá por tráfico de personas?”, “Así Emiliano, la sangre no te hace familia”, “Este Aguilar sí cae bien” y “No traiciones a tu sangre solo por unos likes” fueron algunos de los comentarios con más interacciones.

¿POR QUÉ EMILIANO AGUILAR ES TAN CONTROVERTIDO?

Emiliano Aguilar se consolidó en cuestión de meses como el miembro de la dinastía Aguilar más controvertido, sobre todo porque toda su vida creció alejado de Pepe Aguilar y, aunque ambos comparten el gusto por la música, sus preferencias son totalmente opuestas.

Pepe Aguilar eligió el regional mexicano y por el mismo camino llevó a sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; sin embargo, Leonardo optó por géneros urbanos como el rap y el hip-hop... ¡de hecho, es un gran fan de Cazzu y no teme gritar a los cuatro vientos lo mucho que le gusta su música!

Como recordarás, Leonardo Aguilar tampoco fue invitado a la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal y son muy pocas las veces que ha convivido con su familia; su más reciente indirecta acabó por confirmar que, tal vez, aún faltan muchas asperezas por limar entre ellos.