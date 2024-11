Quién es Emiliano Aguilar, el hermano de Ángela Aguilar que fue sorprendido ‘coqueteándole’ a Cazzu

El regreso de Cazzu a las redes sociales causó un gran revuelo durante las últimas horas, pues luego de varias semanas inactiva y alejada de los reflectores, la cantante compartió una serie de imágenes donde recopiló parte de cómo es su nueva realidad como madre soltera y artista. Esta publicación provocó infinidad de reacciones, tanto por parte de sus admiradores como de sus colegas, entre los que destacó la presencia de Emiliano Aguilar, quien incluso se atrevió a dejarle un coqueto guiño con el que le mostró su apoyo.

¿Quién es Emiliano Aguilar? Conoce al hijo de Pepe Aguilar que estaría interesado en Cazzu

José Emiliano Aguilar Treviño es el hijo mayor de Pepe Aguilar, producto de su relación con Carmen Treviño. Actualmente tiene 32 años y es padre de una pequeña de dos años, a la que constantemente suele presumir en sus redes sociales.

Al igual que su familia, decidió apostar por incursionar en el mundo de la música, aunque lo ha hecho de forma completamente alejada a su apellido, pues no solo no continuó con el legado en el regional mexicano, sino que su relación con esta parte de su árbol genealógico sería prácticamente inexistente.

Un aspecto turbio de su pasado, es que en 2017 estuvo en prisión bajo los cargos de tráfico de personas, acusación que le implicó una condena de tres años en libertad condicional y el pago de una multa por la reparación de daños.

El hermano de Ángela Aguilar le mostró su apoyo a Cazzu: ¿qué siente por la ex de Christian Nodal?

La polémica por el triángulo amoroso que protagonizaron Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que uno de los hermanos de la cantante evidenció que siente una profunda atracción por la argentina. Así lo dejó ver Emiliano Aguilar, quien reaccionó al último post de Cazzu con un comentario en el que añadió una corona y un fueguito, emoticones que, para muchos, se trató de un claro coqueteo.

Y es que si bien podría tratarse de un simple guiño, desde hace meses resultó evidente que el joven está muy al pendiente de todo lo que hace la intérprete de “Turra”, tanto que no desaprovecha ni una sola oportunidad para tratar de establecer comunicación con ella. De modo que inevitablemente surgió la curiosidad entre sus seguidores por saber qué es exactamente lo que busca.

Al ser cuestionado sobre sus intenciones con la expareja de Christian Nodal, es decir, su cuñado, Emiliano Aguilar quiso dejar muy claro el porqué suele interactuar con la rapera cada que tiene actividad en línea. Esto ya que cabe recordar, no es la primera vez que el también cantante llama la atención por estos gestos.

“Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente ni me meto con nadie”, escribió el hermano mayor de Ángela Aguilar, reiterando que todos sus mensajes para Cazzu tienen un contexto de admiración y no va por el lado romántico como se ha asegurado.